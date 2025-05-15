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Дженнифер Лопес получила серьезную травму лица во время репетиции: как выглядит сейчас красавица (фото)
Актриса Дженнифер Лопес не посетила долгожданный Met Gala 2025 года, возможно, не только из-за большой занятости и плотного графика.
Такой вывод сделали некоторые поклонники после того, как звезда опубликовала в социальной сети снимок, на котором показала лицо крупным планом без косметики и фильтров. Ее нос выглядел распухшим, на нем было глубокая ранка. Область под глазом тоже была красная и припухшая.
Оказывается, Джен получила серьезную травму лица во время репетиции. 55-летнюю поп-звезду пригласили стать ведущей церемонии вручения премии American Music Awards. Дженнифер начала ежедневные репетиции, и во время одной из них произошло непредвиденное.
Лопес получила серьезную травму — она повредила лицо.
По словам артистки, инцидент произошел около недели назад. Ее участие в церемонии как ведущей оказалось под угрозой.
Однако певицу буквально спас пластический хирург доктор Джейсон Даймонд.
Дженнифер показала снимок с врачом, продемонстрировав его работу. На нем лицо артистки выглядело гораздо лучше, отека практически не было, а с помощью косметики она загримировала небольшую царапину.
Лопес поблагодарила медика за грамотное лечение, сохранившее ее внешность без изменений.
«Спасибо, что меня зашили, доктор Даймонд. Через неделю и кучу льда я теперь как новая», — сообщила исполнительница хита If You Had My Love.
Отметим, что певица начала новый этап в жизни после развода с Беном Аффлеком. Дженнифер занимается карьерой и воспитанием сына и дочери, которых она родила в браке с Марком Энтони. Недавно Лопес заявила, что готова к романтическим отношениям с «мужественным ковбоем».
В то же время Аффлек периодически ходит на свидание, которое ему организует Лучана Барросо, жена Мэтта Дэймона. Однако пока необходимой химии не произошло: Бен продолжает оставаться в статусе холостяка.
Вместе с тем, СМИ сообщают, что оскароносный актер и режиссер сейчас влюблен в Анджелину Джоли. Он увлекается ее работой, актеры имеют общий интерес к кинопроизводству и семейной жизни.439
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