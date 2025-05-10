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Шоу-бизнес

Ей не до того: раскрыта причина, почему Дженнифер Лопес пропустила Met Gala

21:31 10 мая 2025
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, которая любит поражать всех яркими модными образами, не посетила долгожданный Met Gala 2025 года лишь спустя несколько месяцев после окончательного развода с Беном Аффлеком. 55-летняя певица решила пропустить звездное мероприятие в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, что привлекло значительное внимание СМИ.

Согласно сообщениям, отсутствие Джей Ло было связано с ее плотным графиком, в частности, работой над последним проектом «Служебный роман». Съемки фильма проходили в Нью-Джерси, поэтому певица и актриса не смогла посетить гламурное модное мероприятие.

Лопес произвела фурор на Met Gala 2024 года, когда присутствовала как сопредседатель в невероятном платье Schiaparelli Haute Couture, украшенном 2,5 миллиона серебряных бусин. Однако ее муж Бен Аффлек не находился рядом с ней, что подпитывало спекуляции о проблемах в их отношениях. В мае 2024 года СМИ сообщили об их расставании, а Дженнифер позже это подтвердила, подав на развод в августе 2024 года. Их брак был окончательно расторгнут в январе 2025 года, пишет издание Pakistan Today.

Хотя романтические отношения пары не продолжались долго, источники, близкие к бывшим супругам, сообщают, что им удалось сохранить хорошие отношения. Так, Лопес до сих пор живет в особняке, который Аффлек хочет продать.

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«Бен и Дженнифер регулярно общаются и продолжают поддерживать личные и профессиональные начинания друг друга», — рассказал инсайдер.

Лопес была занята своей карьерой, но последние сообщения свидетельствуют о том, что она наслаждается вниманием со стороны своего коллеги по фильму «Служебный роман» Бретта Голдштейна, который, как говорят, очень нежно относится к ней во время съемок. Несмотря на химию на съемочной площадке, источники сообщают, что Дженнифер воспринимает все спокойно, сосредотачиваясь на работе и личном росте.

Фото: Getty Images

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