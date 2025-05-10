Ей не до того: раскрыта причина, почему Дженнифер Лопес пропустила Met Gala

Дженнифер Лопес, которая любит поражать всех яркими модными образами, не посетила долгожданный Met Gala 2025 года лишь спустя несколько месяцев после окончательного развода с Беном Аффлеком. 55-летняя певица решила пропустить звездное мероприятие в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, что привлекло значительное внимание СМИ.

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Согласно сообщениям, отсутствие Джей Ло было связано с ее плотным графиком, в частности, работой над последним проектом «Служебный роман». Съемки фильма проходили в Нью-Джерси, поэтому певица и актриса не смогла посетить гламурное модное мероприятие.

Лопес произвела фурор на Met Gala 2024 года, когда присутствовала как сопредседатель в невероятном платье Schiaparelli Haute Couture, украшенном 2,5 миллиона серебряных бусин. Однако ее муж Бен Аффлек не находился рядом с ней, что подпитывало спекуляции о проблемах в их отношениях. В мае 2024 года СМИ сообщили об их расставании, а Дженнифер позже это подтвердила, подав на развод в августе 2024 года. Их брак был окончательно расторгнут в январе 2025 года, пишет издание Pakistan Today.

Хотя романтические отношения пары не продолжались долго, источники, близкие к бывшим супругам, сообщают, что им удалось сохранить хорошие отношения. Так, Лопес до сих пор живет в особняке, который Аффлек хочет продать.

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«Бен и Дженнифер регулярно общаются и продолжают поддерживать личные и профессиональные начинания друг друга», — рассказал инсайдер.

Лопес была занята своей карьерой, но последние сообщения свидетельствуют о том, что она наслаждается вниманием со стороны своего коллеги по фильму «Служебный роман» Бретта Голдштейна, который, как говорят, очень нежно относится к ней во время съемок. Несмотря на химию на съемочной площадке, источники сообщают, что Дженнифер воспринимает все спокойно, сосредотачиваясь на работе и личном росте.

Фото: Getty Images

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