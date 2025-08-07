41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями

19:16 7 августа 2025
Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями

Популярный певец, участник Нацотбора на «Евровидение-2025» Андрей Хайят (Khayat), который признался в проблемах, растрогал сеть. Артист выложил фотографии, на которых позирует рядом с конем среди великолепных пейзажей. Поклонники певца назвали его настоящим казаком и посоветовали сниматься в кино. Khayat, который тщательно скрывает свою личную жизнь, признался, что именно в такие минуты чувствует гармонию.

«Иногда, чтобы найти гармонию, надо просто остановиться, — подписал фотографии артист. — Почувствуй момент».

«Тот самый казак в моем воображении из украинских произведений», — отреагировали в сети.

РЕКЛАМА

«Похож на какого-то казака, который ездит на коне в степях Запорожья», — добавили в комментариях.

«Не хватает слов, чтобы описать восторг от этих необыкновенных фотографий, — поделились впечатлениями. — Какие же они красивые, это настоящее искусство».

РЕКЛАМА

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Андрей Хайят рассказал о вызовах во время большой войны.

289

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Астролог Эван Натаниэль Грим назвал знаки зодиака, которым повезет в августе

Скоро начнется «белая полоса»: Эван Натаниэль Грим назвал счастливчиков августа

Как прочистить слив в раковине на кухне. Фото - скриншот

Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне

Гороскоп на 7 августа 2025 года для каждого знака зодиака

Овнам нужно держать себя в руках, а Тельцам важно противостоять соблазнам: гороскоп на 7 августа

Таро-прогноз на 7 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа

Следующий материал
Новости партнеров