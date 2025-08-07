- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 07.08 23:02 «Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
- 07.08 22:01 Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
- 07.08 21:32 Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
- 07.08 21:03 В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы
- 07.08 20:47 Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
- 07.08 20:06 Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
- 07.08 19:54 Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа
- 07.08 19:40 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
- 07.08 19:16 Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
- 07.08 18:51 Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей
Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
Популярный певец, участник Нацотбора на «Евровидение-2025» Андрей Хайят (Khayat), который признался в проблемах, растрогал сеть. Артист выложил фотографии, на которых позирует рядом с конем среди великолепных пейзажей. Поклонники певца назвали его настоящим казаком и посоветовали сниматься в кино. Khayat, который тщательно скрывает свою личную жизнь, признался, что именно в такие минуты чувствует гармонию.
«Иногда, чтобы найти гармонию, надо просто остановиться, — подписал фотографии артист. — Почувствуй момент».
«Тот самый казак в моем воображении из украинских произведений», — отреагировали в сети.
«Похож на какого-то казака, который ездит на коне в степях Запорожья», — добавили в комментариях.
«Не хватает слов, чтобы описать восторг от этих необыкновенных фотографий, — поделились впечатлениями. — Какие же они красивые, это настоящее искусство».
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Андрей Хайят рассказал о вызовах во время большой войны.289
Читайте нас в Facebook