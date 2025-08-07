Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями

Популярный певец, участник Нацотбора на «Евровидение-2025» Андрей Хайят (Khayat), который признался в проблемах, растрогал сеть. Артист выложил фотографии, на которых позирует рядом с конем среди великолепных пейзажей. Поклонники певца назвали его настоящим казаком и посоветовали сниматься в кино. Khayat, который тщательно скрывает свою личную жизнь, признался, что именно в такие минуты чувствует гармонию.

«Иногда, чтобы найти гармонию, надо просто остановиться, — подписал фотографии артист. — Почувствуй момент».

«Тот самый казак в моем воображении из украинских произведений», — отреагировали в сети.

«Похож на какого-то казака, который ездит на коне в степях Запорожья», — добавили в комментариях.

«Не хватает слов, чтобы описать восторг от этих необыкновенных фотографий, — поделились впечатлениями. — Какие же они красивые, это настоящее искусство».

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Андрей Хайят рассказал о вызовах во время большой войны.

