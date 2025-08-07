41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко

20:47 7 августа 2025
Роман Кравец

Соломенский райсуд Киева признал бездействие Службы безопасности Украины по расследованию возможных российских связей Telegram-канала «Джокер» и его владельца Романа Кравца. Об этом в блоге на «Цензор» написал общественный деятель Сергей Бондаренко.

По его словам, в его распоряжении есть постановление Соломенского райсуда, в котором руководитель ОО «Совет активистов Майдана» Тарас Усатенко пожаловался на бездействие уполномоченного лица Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Как пишет Бондаренко, Усатенко 30 июня 2025 года подал заявление в ГУ СБУ в Киеве и области о совершении уголовного преступления, но 1 июля 2025 года там отказали во внесении сведений в ЕРДР.

В частности, Усатенко настаивал на проверке деятельности Telegram-канала «Джокер» и его владельца Романа Кравца, ссылаясь на то, что он мог быть связан с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, который 12 июня 2024 года в Украине был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Речь идет о том, что Шарий активно действовал в интересах ФСБ рф, осуществляя информационные диверсии против Украины через Telegram и YouTube.

РЕКЛАМА

«По данным СБУ и согласно информации в открытых источниках, Telegram-канал „Джокер“ на раннем этапе продвигался через пророссийские информационные ресурсы: „Страна.ua“, NewsOne (принадлежавший Виктору Медведчуку) и канал Анатолия Шария. Также указано, что именно пророссийские издания первыми публиковали пранки, которые, по утверждению Кравца, были организованы им лично», — говорится в документе.

Бондаренко напомнил, что канал также использовался для систематического распространения материалов, дискредитирующих органы государственной власти и получал за это от 47 тысяч долларов, а за удаление информации — около 200−300 тысяч долларов.

«Также на канале „Джокер“ фиксировали массированные информационные кампании против украинских компаний, в частности Cosmolot, Favbet, Vbet, Fondy, „Цитрус“, „Стилус“ и т. д.», — говорилось в обращении в суд.

РЕКЛАМА

Заявитель утверждал, что это может иметь признаки вымогательства, учитывая публичные заявления самого Кравца о стоимости сворачивания негативных публикаций.

Суд также предупреждали, что в своих последних сообщениях «Джокер» атаковал Нацбанк Украины и его руководство, что может свидетельствовать о намерении создать угрозу финансовой стабильности страны в условиях военного положения.

Как отмечает Бондаренко, по мнению автор обращения, таким образом, в действиях Кравца могут присутствовать признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 111 УК Украины (государственная измена), ст. 114−1 УК Украины (распространение информации в интересах врага в условиях военного положения), а также ст. 189 УК Украины (вымогательство).

«Именно поэтому заявитель и настаивал на внесении соответствующих сведений в ЕРДР. Таким образом, следственный судья Соломенского райсуда принял решение обязать ГУ СБУ в Киеве и области внести сведения о совершении уголовного преступления в ЕРДР», — пояснил блогер.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Астролог Эван Натаниэль Грим назвал знаки зодиака, которым повезет в августе

Скоро начнется «белая полоса»: Эван Натаниэль Грим назвал счастливчиков августа

Как прочистить слив в раковине на кухне. Фото - скриншот

Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне

Гороскоп на 7 августа 2025 года для каждого знака зодиака

Овнам нужно держать себя в руках, а Тельцам важно противостоять соблазнам: гороскоп на 7 августа

Таро-прогноз на 7 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа

Следующий материал
Новости партнеров