«Не могу вернуться в родной город»: популярная группа поразила новой песней (видео)
Популярная группа «Друга Ріка», которая собрала 1 миллион гривен, выпустила первую авторскую песню во времена большой войны. Композиция «Залишаю дім» войдет в новый альбом, над которым сейчас работает коллектив. Выход диска запланирован на 2026 год. Лидер группы Валерий Харчишин отметил, что создал «мотивационный трек для восприятия реальности».
«Песня о любви и потерях, о том, когда исчезает точка опоры и приходится покинуть пространство, пронизанное воспоминаниями из прошлой жизни», — представил композицию Валерий.
Клип на песню снял режиссер Даниил Демехин. Его идея родилась у Харчишина спонтанно за неделю до премьеры и отображает, в частности, личный опыт Валерия и переживания режиссера видео.
«Для меня „Залишаю дім“ — это личная реальность: с марта 2022 года я не могу вернуться в свой родной город Энергодар, который находится в оккупации, — прокомментировал Даниил Демехин. — Но я чувствую его тепло и свет даже на расстоянии, и он есть в каждом кадре этого клипа. Верю, что каждый зритель найдет в видео частицу себя: потерю, надежду, смысл, который ранит и одновременно лечит».
«Хороший трек, давно не было ничего нового, как глоток свежего воздуха», — отозвались на премьеру в сети.
«Поздравляю с возвращением! — добавили в комментариях. — Новая музыка — это замечательно! Песня понравилась!»
«Хорошо, когда есть что оставлять и куда возвращаться! — поделились впечатлениями. — Спасибо за песню! Танцы — огонь!»
