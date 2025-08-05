Шикарно: сеть отреагировала на новую работу популярного музыканта

Популярный певец Артем Пивоваров, недавно записавший песню вместе с Александром Усиком, выпустил новый зажигательный хит.

Песню YABADABADU он записал вместе с Ириной Билык и своей группой The Усы. В клипе также снялись певица и блоггер Даша Астафьева, комикеса Лера Мандзюк и актер Юрий Ткач. Работа создана в рамках авторского проекта Пивоварова, она передает атмосферу 80-х с неоновыми цветами, смелыми образами и фантазиями.

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«Это дань периода глубоких культурных и социальных преобразований, характеризующаяся ярким слиянием музыки, моды и технологий», — представил новую работу Пивоваров.

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Юмористический мини-фильм, объединяющий разные жанры, снял режиссер Митя Шмурак. Автором слов и музыки выступил сам Артем Пивоваров.

— Каждая работа как произведение искусства, — отреагировали в сети под клипом.

— Среди всей х… ни, которая случается в жизни, этот трек и клип — отдушина, забываешь на время о негативе и просто танцуешь :) визуал — огонь! — добавили в комментариях.

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— Интересно, стильно, актуально, а какое трио леди собрано — шикарно! — поделились впечатлениями.

— Каждый кадр — это отдельное произведение искусства, — добавили в ответ. — Это тот контент, который поднимает настроение и оставляет после себя приятные эмоции!

Ранее певец сыграл в минифильме «Підманула» о свадьбе с индийским колоритом и украинской мистикой.

Фото из открытых источников

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