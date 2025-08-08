- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
- 08.08 21:35 «Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
- 08.08 21:03 В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов
- 08.08 20:35 Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения
- 08.08 20:07 Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
- 08.08 19:55 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 08.08 19:43 Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам: готов новый законопроект
- 08.08 19:41 россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: что известно
- 08.08 19:21 Держи карман шире: украинцев пытаются обмануть с помощью искусственного интеллекта
- 08.08 19:01 Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа
- 08.08 18:33 Цена снизилась почти в четыре раза: какой продукт в Украине подешевел за лето и что его ждет осенью
- 08.08 18:11 Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова
Всплеск вдохновения и неожиданный подарок Вселенной: кому из знаков Зодиака повезет в выходные дни 9 и 10 августа
Астрологи, ранее составившие финансовый гороскоп на текущую неделю для всех знаков Зодиака, назвали пятерых представителей зодиакального круга, которым особо повезет в эти выходные дни — 9 и 10 августа.
Лев
Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Львов обещает знаку в эти выходные массу приятных сюрпризрв — от признания заслуг и получения перспективного финансового предложения до романтических знаков внимания, пишет slovofraza.com. Звезды рекомендуют Львам прислушиваться к интуиции и быть инициативными.
Стрелец
Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Стрельцов обещает, что события в жизни знака будут складываться в его пользу. Сама Вселенная будет на стороне Стрельцов, помогая им реализовать задуманное. Знаку главное не упустить шанс сделать шаг по направлению к мечте, которые представиться в эти выходные.
Телец
Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Тельцов предполагает, что знак, предыдущие дни для которого складывались непросто, почувствует облегчение — в жизни произойдут приятные события, а отношения с близкими людьми будут гармоничными. Возможны положительные повороты и в финансовой сфере.
Весы
Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Весов предполагает, что ближайшие выходные принесут ясность и удачу в жизнь знака. Эти дни — хорошее время для важного выбора, направление движения знаку подскажет интуиция. А удача проявится через помощь других, стечения обстоятельств и даже случайные разговоры. Звезды советуют знаку не бояться говорить о своих желаниях — они будут услышаны.
Рыбы
Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Рыб предполагает, что в эти выходные дни интуиция знака будет на высоте, и что Вселенная подаст знак, что пора действовать. Возможны неожиданные открытия и эмоциональные озарения. Звезды советуют Рыбам прислушиваться к внутреннему голосу — он подскажет верный путь. Более того, эти суббота и воскресенье могут стать началом нового этапа в жизни знака.
Восточный гороскоп на неделю 4 — 10 августа для всех знаков Зодиака читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay580
Читайте нас в Facebook