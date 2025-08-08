Всплеск вдохновения и неожиданный подарок Вселенной: кому из знаков Зодиака повезет в выходные дни 9 и 10 августа

Астрологи, ранее составившие финансовый гороскоп на текущую неделю для всех знаков Зодиака, назвали пятерых представителей зодиакального круга, которым особо повезет в эти выходные дни — 9 и 10 августа.

Лев

Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Львов обещает знаку в эти выходные массу приятных сюрпризрв — от признания заслуг и получения перспективного финансового предложения до романтических знаков внимания, пишет slovofraza.com. Звезды рекомендуют Львам прислушиваться к интуиции и быть инициативными.

Стрелец

Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Стрельцов обещает, что события в жизни знака будут складываться в его пользу. Сама Вселенная будет на стороне Стрельцов, помогая им реализовать задуманное. Знаку главное не упустить шанс сделать шаг по направлению к мечте, которые представиться в эти выходные.

Телец

Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Тельцов предполагает, что знак, предыдущие дни для которого складывались непросто, почувствует облегчение — в жизни произойдут приятные события, а отношения с близкими людьми будут гармоничными. Возможны положительные повороты и в финансовой сфере.

Весы

Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Весов предполагает, что ближайшие выходные принесут ясность и удачу в жизнь знака. Эти дни — хорошее время для важного выбора, направление движения знаку подскажет интуиция. А удача проявится через помощь других, стечения обстоятельств и даже случайные разговоры. Звезды советуют знаку не бояться говорить о своих желаниях — они будут услышаны.

Рыбы

Гороскоп на 9−10 августа 2025 года для Рыб предполагает, что в эти выходные дни интуиция знака будет на высоте, и что Вселенная подаст знак, что пора действовать. Возможны неожиданные открытия и эмоциональные озарения. Звезды советуют Рыбам прислушиваться к внутреннему голосу — он подскажет верный путь. Более того, эти суббота и воскресенье могут стать началом нового этапа в жизни знака.

