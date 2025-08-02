Астрологи, ранее назвавшие четыре знака Зодиака, которым третий месяц лета принесет успех и богатство, дали советы всем представителям зодиакального круга на предстоящую неделю — 4−10 августа.

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Крыса

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Крыс предупреждает знак о непростой неделе, в течение которой вероятны конфликтные ситуации с окружением, утверждает slovofraza.com. Звезды советуют знаку сохранять внутренний баланс, держа эмоции под контролем и хорошо продумывая свои действия. Особенно важным для Крыс будет игнорирование попыток манипулирования знаком.

Бык

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Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Быков обещает знаку удачную неделю, наполненную приятными событиями. В первую половину семидневки благодаря приливу сил Быки смогут сделать хороший рывок в профессиональной сфере. А то, как эта неделя завершится, будет зависеть от приложенных усилий. Звезды советуют Быкам не бояться брать инициативу на себя.

Тигр

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Тигров рекомендует знаку в эти семь дней сосредотачиваться на личных целях и выполнении практичных задач, не тратя сил на борьбу с внешними обстоятельствами. Во второй половине недели знаку неплохо было бы перезагрузиться, побыть в одиночестве. Звезды советуют Тиграм учиться слышать себя и не игнорировать потребности души.

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Кролик

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Кроликов обещает благоприятный период, когда сама Вселенная, наполняя знак силой, поможет ему начать новые проекты или же преодолеть старые трудности. Звезды советуют знаку не бояться проявлять инициативу, а для поддержания позитивного настроя — больше общаться с близкими людьми

Дракон

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Драконов обещает знаку вдохновляющие семь дней, когда любые начинания будут поддерживаться самой Вселенной. Особенно будет вести тем, кто проявит гибкость и мудрость в планировании. Звезды советуют сосредоточить внимание на выполнение задач, распределив их на эти дни, а не откладывать на потом — шанс приблизиться к поставленным целям велик.

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Змея

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Змей советует знаку сосредоточиться на завершении ранее начатых проектов — есть шанс закончить их успешно. Звезды советуют Змеям умело распределять время и силы, отдавая предпочтения приоритетным вопросам. И не пренебрегать поддержкой близких людей, общение с которыми добавит знаку сил. А в конце недели Змеям будет полезно сменить обстановку.

Лошадь

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для людей, рожденных под знаком Лошади, также обещает успешное завершенее накопившихся дел. Однако звезды советуют знаку держаться дальше от чужих споров и конфликтов, чтобы избежать стресса. Сохранить силы для важного поможет распределение времени между работой и отдыхом.

Коза

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Коз предупреждает о семи непростых днях в эмоциональном плане. Однако не следует заранее приходить к неутешительным выводам — ближе к концу недели многое может проясниться. Знаку может потребоваться перезагрузка, чтобы вернуть себе внутренний баланс. Неделя обещает быть благоприятной для романтики и новых знакомств.

Обезьяна

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Обезьян не исключает, что неделя начнется напряженно, с ощущением упадка сил и нехватки мотивации. В такой ситуации не следует давать мелочам выбивать вас из равновесия. Тем более, что к концу недели появится больше ясности и спокойствия. Если Обезьянам нужно решать важные задачи, то лучше их запланировать на выходные.

Петух

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Петухов сулит благоприятную неделю, которая принесет успех начинаниям знака. Если действовать уверенно, то удача будет сопутствовать Петухам как в сложных делах, так и в бытовых ситуациях. Поддержанию эмоционального фона на хорошем уровне помогут занятия спортом, хобби или простые прогулки.

Собака

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для Собак не исключает эмоциональные качели в течение этих семи дней, когда возможны и всплески раздражительности, и желание бросить все. Звезды рекомендуют уделять внимание общению с приятными вам людьми, которые помогут вам преодолеть временные трудности. В этот период звезды не рекомендуют уходить в себя и отгораживаться от близких.

Свинья

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа 2025 года для людей, рожденных в год Свиньи, обещает знаку стабильную неделю. Задачи, с которыми придется сталкиваться знаку, будут решаться без приложения чрезмерных усилий. Звезды советуют Свиньям заняться наведением порядка — как вокруг себя, так и в своей голове. В первую половину недели знаку лучше сосредоточиться на домашних обязанностях и работе, а ближе к концу семидневки — больше общаться.

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Фото Pixabay

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