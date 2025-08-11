41.12 / 41.65 47.97 / 48.61
Происшествия

Штурмовали границу со Словакией: пограничники задержали 19 уклонистов, пытавшихся бежать из Украины

17:47 11 августа 2025
На границе со Словакией задержали 19 уклонистов. Фото - скриншот

Пограничники задержали очередных уклонистов, планировавших незаконно пересечь государственную границу.

Как сообщают в ГПСУ, военнослужащие Чопского отряда задержали 19 мужчин из разных регионов Украины, которые планировать пересечь украинско-словацкую границу в обход пункта пропуска.

По данным Западного регионального управления Госпогранслужбы, в понедельник, 11 августа, вблизи села Палло Ужгородского района военнослужащие отделения «Паладь Комаровцы» с помощью камер видеонаблюдения обнаружили несколько групп мужчин.

«Их дальнейшее передвижение отслеживали беспилотником. На задержание неизвестных было выслано группу реагирования от подразделения и оперативных сотрудников. Правонарушители не отреагировали на требование пограничного наряда остановиться, так что военнослужащим пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух», — отметили в ГПСУ.

Уклонистов задержали возле границы и доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств задержанных привлекут к ответственности по ст. 204−1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 суток админареста. Причастных к переправке мужчин устанавливают.

Ранее в пограничной службе рассказывали об уклонисте, который хотел пересечь границу под видом немой женщины.

Фото — скриншот

