Александр Свищев открыл на Львовщине один из крупнейших заводов по переработке рыбы в Украине

В поселке Ивано-Франково Львовской области заработало высокотехнологичное производство рыбной продукции площадью 6800 м² и мощностью 300 тонн в месяц. Это крупнейшее и самое мощное промышленное предприятие в этой сфере на западе страны.

Мощность нового завода ОАО «Львовский областной производственный рыбный комбинат» позволит выдавать ежедневно в среднем 12,5 тонны продукции при переработке до 25 тонн рыбного сырья в сутки. Он попадает в список крупнейших в Украине в своей отрасли и будет наполнять бюджет на почти 50 миллионов гривен ежегодно.

«Мы создали предприятие, объединяющее современные технологии, строгие стандарты качества и комфортные условия для персонала. Этот завод — это вклад в развитие украинской пищевой промышленности и ее интеграцию в международные логистические и торговые цепи», — сообщил директор Львовского областного производственного рыбного комбината Андрей Качан.

На новой мануфактуре будут производить и перерабатывать продукты из прудовой, речной и морской рыбы. Сырье будут брать как из местных хозяйств, так и привозить из других областей и из-за границы. На этапе строительства в новый индустриальный проект инвестировали более 650 миллионов гривен, еще свыше 300 миллионов гривен в процессе инвестирования.

«В этот проект мы вложили не только средства, но и много времени и веры. Мы хотим, чтобы продукция, изготовленная на Львовщине, была на полках магазинов по всей стране и даже за границей. Я благодарен властям области, которые поддерживают старт новых бизнесов. Мы вместе стремимся к укреплению экономики Львовщины, чтобы наша громада становилась еще более успешной и состоятельной», — рассказал инвестор завода Виталий Свищев.

Виталий Свищев – инвестор завода

Производство даст около трех сотен новых рабочих мест и ежегодно будет платить около 50 миллионов налогов при полной мощности работы.

«Это очень хорошо, что даже во время войны во Львовской области появляются новые предприятия и производства. Так наша община становится еще более самостоятельной и финансово состоятельной, а как следствие — мы способны больше помогать Вооруженным силам Украины, которые ежедневно защищают нашу безопасность и жизнь», — добавил соинвестор завода Александр Свищев.

Завод проектировали и строили в соответствии с современными международными стандартами качества, экологической безопасности и пищевой гигиены (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000). Для изготовления разных видов продукции на мануфактуре уже обустроили морозильник, коптильню, сушилку, а также солильные ванны для посола.

Справка

Предприятие разделено на четыре «цветные» зоны в соответствии с принципом разделения потоков. Серая зона — рампы для загрузки сырья и выгрузки готовой продукции. Синяя зона — «мокрые» производственные помещения для переработки и упаковки сырой, соленой и копченой рыбы. Зеленая зона — «сухие» помещения для изготовления и фасовки пресервов и полуфабрикатов. Желтая зона — санитарно-бытовые помещения.

Здание мануфактуры имеет три этажа. Первый и второй — это производственные уровни, третий — технический, здесь разместили вентиляционные, холодильные и инженерные системы. Тут будут перерабатывать скумбрию, сельдь, кильку, салаку, мойву, карпа, форель, лосося, креветку и другие виды морепродуктов. Также есть цеха, где будут производиться различные полуфабрикаты — кусочки в масле или соусах, котлеты, фарш, нагетсы и стрипсы, вареники и пельмени с рыбой, бульоны и т. д.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в условиях войны работает предприятие, производящее рыбные консервы.

На фото в заголовке: Александр Свищев — инвестор и меценат

