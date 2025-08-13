- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
От продавщицы бутика Gucci до невесты самого желанного холостяка мира: почему Роналду женится на Джорджине именно сейчас
После свадьбы Джеффа и Лорен Безос начинается подготовка еще к одной «женитьбе столетия» — Криштиану Роналду женится на Джорджине Родригес.
СМИ пишут, что 40-летний Криштиану Роналду наконец-то сделал предложение своей давней возлюбленной Джорджине Родригес.
Долгожданное событие произошло после почти десятилетних отношений, рождения пяти детей на двоих и сотен слухов о возможной свадьбе.
Теперь все официально: Джорджина сказала заветное «Да» и показала обручальное кольцо, от которого невозможно отвести глаза. В личном блоге модель опубликовала фото руки с большим бриллиантом и подписала его трогательными словами: «Да, я согласна. В этой жизни, как и во всех остальных».
Камень, как уточнила нью-йоркский геммолог Оливия Ландау, весом примерно 35 каратов. Стоимость украшения оценивается в несколько миллионов долларов. И теперь это не просто ювелирное изделие, а символ одной из самых обсуждаемых историй любви в мире спорта.
Для тех, кто следит за романом пары изначально, предложение стало своеобразной финальной точкой в многолетнем марафоне ожидания. Многие шутят, что Джорджина выиграла свой «главный матч», ведь Роналду долго оставался упрямым холостяком. До отношений с ней футболист встречался с Имоджен Томас, Кариной Ферро, Мерче Ромеро, Сораэй Чавес, Мией Юдакен, Джеммой Аткинсон, Лучаной Абреу, и Миреллой Грисалес. Но обручальное кольцо подарил только Родригес.
Интернет-пользователи наперебой пишут, что теперь уже отступать некуда: десять лет вместе, пятеро детей, полная семейная жизнь. В какой-то момент этот брак стал лишь вопросом времени. И вот — время пришло.
Сегодня у пары пятеро детей. Старший — 15-летний Криштиану-младший — родился в 2010 году. В 2017 году от суррогатной матери родились близнецы Ева и Матео, а в том же году Джорджина подарила Криштиану дочь Алану Мартину. В 2022 году пара снова ждала пополнения — должны были родиться близнецы, но новорожденный мальчик Анхель, к сожалению, умер через несколько минут жизни.
Учитывая масштаб персоны жениха, внимание к невесте и уровень жизни пары, грядущую церемонию уже окрестили «свадьбой года». Фанаты думают, где состоится торжество — в Португалии, Испании или, возможно, на роскошном побережье Саудовской Аравии, где Роналду играет за клуб Аль-Наср.
Одно ясно: это станет событием, о котором будут говорить все — от таблоидов до спортивных аналитиков.
Напомним, впервые о романе Роналду и Родригесе стало известно в 2016 году. Их встреча произошла совершенно случайно.
Джорджина тогда работала продавцом-консультантом в мадридском бутике Gucci. По ее воспоминаниям, в тот день она должна была закончить смену в 17:00, но коллега попросила ее задержаться еще на полчаса. Когда она вышла из магазина, на улице стоял высокий спортивный мужчина, которого она узнала мгновенно, — Криштиану Роналду.
На тот момент Джорджине было всего 22 года. Она родилась в Буэнос-Айресе, выросла в Испании, пережила непростое детство. Ее отец отбывал срок в тюрьме, а мать работала уборщицей. Девушка с юности подрабатывала няней и официанткой, мечтая о карьере модели. Роналду, напротив, уже был мировой суперзвездой с громкими романами за плечами, в том числе с Ириной Шейк. Он воспитывал маленького сына и не планировал серьезные отношения.
Но все изменилось после встречи с Джорджиной. По признанию футболиста, она крепко засела в его голове. Пара начала встречаться тайно, скрываясь от камер и фанатов, а на людях появились только в 2017 году на церемонии The Best в Цюрихе.
С этого момента жизнь Джорджины изменилась: она покинула Gucci, стала работать моделью и стала медийной персоной мирового уровня.
Почти десять лет Роналду держал интригу в ожидании и, кажется, тщательно выбирал момент. Возможно, это связано с тем, что пара уже давно пережила все проверки на прочность: создание большой семьи, переезды, слухи в прессе и личные трагедии. К тому же, возраст и новый этап в жизни Криштиана, все чаще говорящего о семье как о своем приоритете, явно сыграли роль.
Одно можно сказать точно — в мире спорта и шоу-бизнеса в 2025 году вряд ли найдется событие, которое может омрачить свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.
Ранее мы рассказывали об еще одной звездной паре — Брэде Питте и Инесе де Рамоне. 34-летняя Инес была первой серьезной девушкой Брэда после его развода с Анджелиной Джоли. Инес начала встречаться с 60-летним актером в 2022 году. Теперь СМИ пишут, что Инес изменила Питта к лучшему. А также не исключают возможную свадьбу пары.
фото: instagram.com/georginagio378
