Женитьба миллиардера: в сети обсуждают обручальное кольцо невесты за несколько миллионов долларов

На днях в Венеции прошла свадьба 61-летнего миллиардера Джеффа Безоса и 55-летней журналистки Лорен Санчес, которая в своих соцсетях поделилась фотографиями с мероприятия.

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Один из кадров привлек особое внимание ее подписчиков — на нем можно хорошо рассмотреть обручальное кольцо журналистки, пишет Page Six.



Вернее, продемонстрировала Лорен на снимке сразу два кольца. Обручальное, более круглой формы, 20 каратов и стоимостью примерно 2,5 млн долларов, она переместила на правую руку. А вот на левое надела новое кольцо: овальной формы, созданное известным ювелиром Лоррейном Шварцом.

Издание со ссылкой на эксперта в ювелирном искусстве пишет, что вес этого кольца составляет примерно 45 каратов, а стоимость может достигать 6 млн долларов. Впрочем, другие специалисты оценивают драгоценность в 4 млн долларов.

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Также на фотографиях Лорен в наряде Dior самые внимательные заметили браслет с новыми инициалами журналистки, LB (Лорен Безос).

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В общей сложности, как пишут СМИ, за три дня свадебных торжеств Лорен одела украшения общей стоимостью 20—30 млн долларов.

«Интересно, что до появления такой яркой женщины Безос жил вполне в духе всех богатейших людей планеты: браслеты типа Woop или Apple Watch, никаких громких вечеринок и широких жестов. Но Лорен убедила его, что жить надо красиво — носить самые дорогие кольца мира, созывать на свадьбу еще и за всю свадьбу платить миллиарды», — пишет издание.

Примечательно, что сама Лорен Санчес назвала свою свадьбу, общий бюджет которой составляет около 55 млн долларов, «интимным» торжеством. Ведь среди 200 гостей 70 — это родственники. Об этом Лорен заявила в разговоре с Vogue, опубликовавшим ее официальные фото в свадебных образах.

Ранее Лорен уже демонстрировала свою привязанность к роскоши.



Напомним, Безос занимает третье место в мире по величине своего состояния. По состоянию на 1 апреля активы основателя Amazon оценивались в 215 миллиардов долларов.

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Фото Matt Baron/BEI/Shutterstock, Nicolas Geradin, REUTERS

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