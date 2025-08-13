Украина спасла еще одну группу детей из оккупации: что известно

Украина вернула с временно оккупированной территории еще одну группу детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

За інформацією Bring Kids Back UA та Save Ukraine, серед врятованих:

Пятилетний Денис, ставший свидетелем того, как во время атаки дрона погибла его мама, а отец потерял ноги. Теперь он каждый день спрашивает, когда мама вернется, потому что родные до сих пор не решаются сказать ему правду.

Из-за отказа опекунов Марины, Коли и Артема от российских документов оккупанты угрожали отобрать детей. Потому годами они почти не выходили из дома, чтобы не попасть в поле зрения россиян.

Мама 11-летнего Вовы и 15-летней Оли, несмотря ни на что, воспитывала своих детей украинцами, и оккупация родного города не помешала этому. Дети даже в русской школе пели гимн Украины, несмотря на опасность.

Елена с 4-летней дочерью жила на заминированной улице. Люди постоянно погибали, подрываясь на минах. Даже поход в магазин был опасен. К тому же, Елена боялась, что на нее выйдет подразделение «Смерч», которое обнаруживало проукраинских людей, и они потом исчезали.

Некоторые из них наконец воссоединились с родителями после почти трехлетней разлуки.

«Благодарю Save Ukraine и всех партнеров за содействие в возвращении детей. Выполняем задачу президента — вернуть всех детей» , — отметил Ермак.

Напомним, с начала полномасштабной войны россия депортировала из Украины более 19,5 тысяч детей. Украина постоянно работает над возвращением своих детей с оккупированных территорий. К настоящему времени удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, и процесс продолжается.

