- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Готовили новый обстрел Одесской области: СБУ разоблачила очередную группу российских агентов
В Одесской области военная контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную сеть врага, которая корректировала воздушные атаки рф и готовила новый обстрел по объектам оборонной инфраструктуры на юге Украины.
По данным СБУ, в Одесской области задержаны четыре участника вражеской ячейки вместе с резидентом.
Фигуранты готовили для фсб координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск, а также искали геолокацию подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки оккупантов в обход украинской ПВО.
Резидентом российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств. Для дистанционной вербовки мужчины оккупанты задействовали его знакомого из Крыма, который сотрудничает с российской спецслужбой и приближен к бывшему нардепу от Партии регионов Игорю Маркову.
По инструкции фсб резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену — продавщицу в местном магазине.
Участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны.
В бытовых разговорах предатели выспрашивали разведданные у местных жителей. Собранные данные агенты передавали резиденту.
Сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру и задержали в полном составе.
Российским приспешникам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 114−2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Киеве СБУ задержала ІТшника, работавшего на россиян.133
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа