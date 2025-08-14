41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
Происшествия

Готовили новый обстрел Одесской области: СБУ разоблачила очередную группу российских агентов

12:49 14 августа 2025
СБУ задержала всю группу вместе с резидентом, фото СБУ

В Одесской области военная контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную сеть врага, которая корректировала воздушные атаки рф и готовила новый обстрел по объектам оборонной инфраструктуры на юге Украины.

По данным СБУ, в Одесской области задержаны четыре участника вражеской ячейки вместе с резидентом.

Фигуранты готовили для фсб координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск, а также искали геолокацию подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки оккупантов в обход украинской ПВО.

Резидентом российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств. Для дистанционной вербовки мужчины оккупанты задействовали его знакомого из Крыма, который сотрудничает с российской спецслужбой и приближен к бывшему нардепу от Партии регионов Игорю Маркову.

По инструкции фсб резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену — продавщицу в местном магазине.

Участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны.

В бытовых разговорах предатели выспрашивали разведданные у местных жителей. Собранные данные агенты передавали резиденту.

Сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру и задержали в полном составе.

Российским приспешникам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 114−2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Киеве СБУ задержала ІТшника, работавшего на россиян.

