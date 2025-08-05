Расставлял «видеоловушки», чтобы корректировать удары по Киеву и шпионить на «Укрзалізниці»: СБУ задержала в столице российского агента

Контрразведка Службы безопасности в Киеве задержала еще одного агента фсб. Предатель корректировал ракетно-дроновые атаки рф по городу и шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны.

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Согласно материалам расследования, вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами 24-летний ІТ-специалист столичного университета. В поле зрения фсб киевлянин попал, когда искал «легкие заработки» на телеграмм-каналах.

Вражеский агент, выполняя задачи своих кураторов, фиксировал последствия воздушных атак агрессора по Киеву и следил за локациями украинской ПВО.

Для этого агент за деньги фсб арендовал квартиры в многоэтажных домах, адреса которых ему заранее отправлял куратор. В окнах этих помещений он устанавливал видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужб.

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Таким образом оккупанты в режиме реального времени шпионили за потенциальными целями во время комбинированных атак россии по Киеву для корректировки повторных ударов по городу.

Одновременно враг использовал скрытую онлайн-трансляцию в надежде выявить координаты боевых позиций украинского ПВО.

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Кроме того, агент дополнительно расставлял аналогичные «видеоловушки» у путей «Укрзалізниці», где, по мнению врага, могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.

Фигуранта задержали «на горячем» в арендованном жилье.

На месте обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с доказательствами его контактов с куратором от фсб.

Российскому агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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Приспешник врага находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях СБУ обнаружила в структуре Минобороны очередного российского крота.

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