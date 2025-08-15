- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
Курорт превратился в пепелище: россияне уничтожили самый большой аквапарк Херсонщины
После того, как россияне оккупировали куротный Железный Порт в Херсонской области, захватчики начали присваивать принадлежащие украинцам пансионаты и рестораны. А сейчас и уничтожать курортную инфраструктуру.
Так, недавно в сети появилось видео пожара, возникшего на территории местного аквапарка.
До февраля 2024 года это место отдыха выглядело иначе.
Тг-канал «Типичный Кривой Рог» утверждает, что таким образом оккупанты уничтожают бизнес, который не стал работать по российским законам. Хотя местная оккупационная администрация и заявляла об «атакве дронов».
В разгар летнего сезона еще месяц назад побережье курорта не могло похвастаться наплывом туристов, как это было до прихода россиян.
Собирала многочисленных отдыхающих в свое время и Кирилловка в Запорожской области. То, как выглядит это когда-то популярное место отдыха, можно увидеть на видео, которое недавно выложили в сеть.
Война, которую принесла в Украину россия, сказалась не только на судьбах людей — страдает и природа, в том числе и курортные населенные пункты. Так, в прошлом году в Черном море потерпели крушение российские танкеры. Вылившийся из них мазут обнаруживали и возле нацпарка «Тузловские лиманы» в Одесской области.
