Происшествия

Курорт превратился в пепелище: россияне уничтожили самый большой аквапарк Херсонщины

12:58 15 августа 2025
В городе Железный Порт горел аквапарк. Фото - скриншот

После того, как россияне оккупировали куротный Железный Порт в Херсонской области, захватчики начали присваивать принадлежащие украинцам пансионаты и рестораны. А сейчас и уничтожать курортную инфраструктуру.

Так, недавно в сети появилось видео пожара, возникшего на территории местного аквапарка.

До февраля 2024 года это место отдыха выглядело иначе.

Фото со страницы аквапарка в соцсетях

Тг-канал «Типичный Кривой Рог» утверждает, что таким образом оккупанты уничтожают бизнес, который не стал работать по российским законам. Хотя местная оккупационная администрация и заявляла об «атакве дронов».

В разгар летнего сезона еще месяц назад побережье курорта не могло похвастаться наплывом туристов, как это было до прихода россиян.

Собирала многочисленных отдыхающих в свое время и Кирилловка в Запорожской области. То, как выглядит это когда-то популярное место отдыха, можно увидеть на видео, которое недавно выложили в сеть.

Война, которую принесла в Украину россия, сказалась не только на судьбах людей — страдает и природа, в том числе и курортные населенные пункты. Так, в прошлом году в Черном море потерпели крушение российские танкеры. Вылившийся из них мазут обнаруживали и возле нацпарка «Тузловские лиманы» в Одесской области.

Фото — скриншот

