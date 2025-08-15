- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
Как спасти белую футболку после пятна кетчупа: действительно действующие советы
Белая одежда очень популярна, но пятна от кетчупа могут испортить настроение. Чтобы отстирать кетчуп из белой ткани без следа, нужно действовать быстро. В состав соуса входят природные красители и жировые основания, которые быстро закрепляются на одежде. Поэтому не стоит откладывать стирку на потом, пишет УНИАН.
Как вывести пятно от кетчупа:
1. Очистка: Аккуратно удалите остатки кетчупа из ткани, не нажимая сильно, чтобы не втереть его еще больше.
2. Промывка: Промойте загрязненный участок под проточной холодной водой. Горячая вода лишь поможет пятну покрепче въесть.
3. Стирка: После этого можно переходить к одному из эффективных способов выведения пятна.
Способы выведения пятен от кетчупа:
1. Перекись водорода
Удалите остатки кетчупа, промойте пятно холодной водой, затем замочите вещь в отбеливающем моющем средстве на 20−30 минут. После этого залейте пятно перекисью водорода на 30−40 минут, а затем постирайте как обычно.
2. Пищевая сода
После очистки пятна от остатков кетчупа и промывки холодной водой приготовьте пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Нанесите ее на пятно, слегка втирая и оставьте на 20 минут. Затем смойте и постирайте одежду с порошком, содержащим отбеливатель.
Фото: depositphotos.com97
