Как спасти белую футболку после пятна кетчупа: действительно действующие советы

15:12 15 августа 2025
Как спасти одежду от пятна кетчупа - Фото: depositphotos.com

Белая одежда очень популярна, но пятна от кетчупа могут испортить настроение. Чтобы отстирать кетчуп из белой ткани без следа, нужно действовать быстро. В состав соуса входят природные красители и жировые основания, которые быстро закрепляются на одежде. Поэтому не стоит откладывать стирку на потом, пишет УНИАН.

Как вывести пятно от кетчупа:

1. Очистка: Аккуратно удалите остатки кетчупа из ткани, не нажимая сильно, чтобы не втереть его еще больше.
2. Промывка: Промойте загрязненный участок под проточной холодной водой. Горячая вода лишь поможет пятну покрепче въесть.
3. Стирка: После этого можно переходить к одному из эффективных способов выведения пятна.

Способы выведения пятен от кетчупа:

1. Перекись водорода
Удалите остатки кетчупа, промойте пятно холодной водой, затем замочите вещь в отбеливающем моющем средстве на 20−30 минут. После этого залейте пятно перекисью водорода на 30−40 минут, а затем постирайте как обычно.

2. Пищевая сода
После очистки пятна от остатков кетчупа и промывки холодной водой приготовьте пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Нанесите ее на пятно, слегка втирая и оставьте на 20 минут. Затем смойте и постирайте одежду с порошком, содержащим отбеливатель.

Ранее «ФАКТЫ» писали о лайфхаках с содой для дома и красоты.

Фото: depositphotos.com

97

