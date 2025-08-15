- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
Бюджетно, экологично, эффективно: лайфхаки с содой для дома и красоты
Сода активно применяется в быту. Причем, не только как чистящее средство, с помощью которого можно и избавиться от плесени в стиральной машинке, и вернуть шторам белоснежность.
Пищевую соду можно использовать еще и в косметологии, и для лечения, пишет «ТСН».
Так, она положительно влияет на пищеварение при изжоге, нейтрализуя жирные кислоты. С помощью пищевой соды можно отшелушивать омертвевшие клетки кожи, а также использовать ее в качестве дезодоранта для ног и тела, а также делать с ней успокаивающие ванны.
Также, эту разновидность соды можно использовать при мытье головы — она предотвращает появление перхоти и избавляет кожу головы излишков жира. Для этого рекомендуется насыпать соду на волосы на 5 минут, а затем тщательно промыть голову водой. А для мягкости волос можно прополоскать их раствором — 2 ст. ложки пищевой соды на литр теплой воды.
Вторая разновидность соды — техническая — используется для очистки, дезинфекции, стирки и уборки. Ее использование позволяет избавиться от известкового налета, накипи, грибков и неприятного запаха.
Соду можно использовать в виде порошка, пасты и раствора. Для того чтобы сделать содовую пасту, достаточно смешать соду с водой в пропорции 3:1. Таким средством можно и кожу лица почистить, и столовое серебро.
Для раствора, который можно использовать как для замачивания тканей, так и для косметических потребностей, обычно в литре воды растворяют 90 г соды.
С помощью соды можно:
- Отбелить зубы не повреждая эмаль;
- Принимать успокаивающие и расслабляющие ванны;
- Применять в качестве сухого шампуня или дезодоранта для ног и тела;
- Проводы дезинфекции;
- Чистить ковры и мягкую мебель от плесени и аллергенов;
- Чистить ювелирные изделия;
- Чистить посуду, сковородки и кастрюли;
- Бороться с неприятными запахами в холодильнике и шкафах для одежды.
- Применять для удаления накипи в стиральных машинах.
- Избавляться от стоматита и воспаления десен;
- И, конечно же, готовить разнообразную выпечку.
О том, как приготовить с добавлением соды средство, которое поможет вернуть ванной белоснежность, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay119
