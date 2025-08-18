- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
Чиновники и подрядчики на Волыни снова посягали на средства громад, — генпрокурор Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении на Волыни уголовных схем, организованных нечистыми на руку чиновниками и подрядчиками. В частности, расследование идет по таким эпизодам как присвоение и растрата, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан.
В результате работы Волынской областной прокураторы сообщено 10 подозрений. Сумма ущерба государства, причиненная в результате преступной деятельности устанавливается. Но, как подчеркнул генпрокурор, это уже вторая масштабная операция прокуратуры в области в течение этого месяца.
«Это уже вторая масштабная реализация в Волынской области в августе. Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: сделки с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн ущерба», — рассказал Руслан Кравченко.
Среди подозреваемых:
- Городищенский сельский голова безосновательно подписал дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии.
- Должностное лицо Волынской ОВА злоупотребления при закупке зерна. Контракт по завышенным ценам, результат, миллионный ущерб для государства.
- Чиновники Госгеокадастра противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника «Гнидавское болото».
- Начальник закупок ГП «Волынский облавтодор» вместе с подрядчиком «списали» щебень и его транспортировку, которых никогда не было.
- Должностные лица Руденского психоневрологического интерната растратили средства, выделенные на одежду и вещи для жителей.
- Руководство компании-подрядчика заработало на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.
- Директор лицея в Камень-Каширском районе присвоил средства общества на закупку комплекта «Лазертаг» для школьников.
- Начальник отдела Маневичского поселкового совета растратил бюджетные средства при закупке горючего.76
