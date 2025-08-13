Органы прокуратуры в городе Киеве объявили 22 подозрения за сделки, нанесшие ущерб государству более чем на 230 млн грн. Среди подозреваемых ТОП-чиновники КГГА и руководители коммунальных предприятий. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Так, по информации Генпрокурора, подозрения объявлены за присвоение средств общины, служебную халатность, некачественные строительные работы и наживу на школьных укрытиях.

Кроме того, как сообщил Руслана Кравченко, прошли обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО «Киевспецтранс» и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения.

Среди расследуемых эпизодов, в частности следующие:

Нажива в безопасности детей.

— Чиновники районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов «зарабатывали» на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонт укрытий с завладением бюджетных средств.

Махинация на ремонтных работах.

- Руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП «АТП КГГА» растрата средств на капремонте.

— Главные инженеры ШЭУ Подольского и Печерского районов — растрата на закупки материалов для ремонта дорог.

— Руководитель музея «Киевская крепость» подписала акты работ, которые фактически не проводились.

Закупки на бумаге и по завышенным ценам.

— Главный агроном КП УЗН Святошинского района и руководитель подрядной компании закупили цветы только на документах.

— Начальник управления СКП «Киевтелесервис» оборудования по завышенным ценам на десятки миллионов.

- Чиновник КО «Муниципальная охрана» — закупка некачественных бодикамер.

Метро и служебная халатность.

— Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА — из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат — многомиллионный ущерб бюджету Киева.

Ранее Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области.

