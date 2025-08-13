- 20:09 Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 20:08 Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
- 19:54 Девам — «Королева Пентаклей», Львам — «Король Мечей», а Рыбам — «Паж Кубков»: Таро-прогноз на 14 августа
- 19:41 Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага
- 19:34 Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
- 19:17 Люблю этим заниматься: известная шеф-повар показала, где настоящий релакс
- 18:56 Пенсия или социальная помощь: какую выплату выгоднее получать
- 18:32 Принц Гарри и Меган Маркл о новом формате сотрудничества с Netflix: это нечто грандиозное
- 18:19 Диктатор блефует: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами
- 18:16 Будто два разных человека: популярная телеведущая поразила фотографией
- 18:14 На каком канале смотреть онлайн «Пакш» — «Полесье»: букмекеры назвали явного фаворита двухматчевого противостояния в Лиге конференций
- 18:02 Уникальные тактики, качественные кадры и техноновинки: эксперт об успешных результатах работы СБУ
Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
Органы прокуратуры в городе Киеве объявили 22 подозрения за сделки, нанесшие ущерб государству более чем на 230 млн грн. Среди подозреваемых ТОП-чиновники КГГА и руководители коммунальных предприятий. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Так, по информации Генпрокурора, подозрения объявлены за присвоение средств общины, служебную халатность, некачественные строительные работы и наживу на школьных укрытиях.
Кроме того, как сообщил Руслана Кравченко, прошли обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО «Киевспецтранс» и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения.
Среди расследуемых эпизодов, в частности следующие:
Нажива в безопасности детей.
— Чиновники районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов «зарабатывали» на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонт укрытий с завладением бюджетных средств.
Махинация на ремонтных работах.
- Руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП «АТП КГГА» растрата средств на капремонте.
— Главные инженеры ШЭУ Подольского и Печерского районов — растрата на закупки материалов для ремонта дорог.
— Руководитель музея «Киевская крепость» подписала акты работ, которые фактически не проводились.
Закупки на бумаге и по завышенным ценам.
— Главный агроном КП УЗН Святошинского района и руководитель подрядной компании закупили цветы только на документах.
— Начальник управления СКП «Киевтелесервис» оборудования по завышенным ценам на десятки миллионов.
- Чиновник КО «Муниципальная охрана» — закупка некачественных бодикамер.
Метро и служебная халатность.
— Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА — из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат — многомиллионный ущерб бюджету Киева.
Ранее Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области.20
Читайте нас в Facebook
Большое собрание известных произведений: в Киеве открылась выставка одного из самых дорогих художников Украины