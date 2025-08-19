Одесский порт может перейти под контроль людей, связанных с рф: эксперт о ситуации вокруг терминала «Олимпекс»

Одесский порт — ключевая артерия украинского экспорта, которая в прошлом году обработала 18 млн тонн грузов. Но сейчас один из его крупнейших терминалов — «Олимпекс» — оказался в эпицентре скандала, связанного с фондами с Каймановых островов и возможными связями с рф.

ВІДЕО ДНЯ

Политический эксперт Алексей Голобуцкий в своем расследовании заметил неоднозначные тенденции вокруг одного из крупнейших стивидорных комплексов Украины — терминала «Олимпекс» в Одессе.

«Недавно инвестиционный фонд Argentem Creek Partners с регистрацией на Каймановых островах заявил о получении контроля над ним. Так, после судебной тяжбы актив был передан австрийской компании Lavanda Spectrum, которая назначила руководителем шведского бизнесмена Карла Стурена.

Фигура Стурена вызывает немало вопросов. Он начал свою деятельность в Украине в 1990-х, был соучредителем «Чумака», а впоследствии активно развивал бизнес в возобновляемой энергетике на юге Украины — в непосредственной близости к оккупированному Крыму. Его компании получали выгодные «зеленые» тарифы и государственные выплаты, несмотря на предостережения СБУ и НКРЭКУ", — написал Голобуцкий.

РЕКЛАМА

Как отмечает Голобуцкий, после полномасштабного вторжения большинство активов Стурена оказались на оккупированных территориях, но не прекратили работу. Однако, утверждает автор, он сохранил влияние через партнеров, часть которых открыто сотрудничает с оккупационными властями рф.

«Среди таких — Эдуард Репилевский, который в 2022 году стал „министром“ сельского хозяйства в оккупационной администрации Херсонщины, и Петр Збаровский, бывший глава Новотроицкой ОТГ, ныне также в структуре оккупантов. Еще один партнер — Павел Филипчук, бывший депутат облсовета с пророссийскими взглядами, в 2022 году стал фактическим гауляйтером Каховского района», — сообщил Голобуцкий.

Также, согласно информации эксперта, в бизнес-структурах Стурена фигурирует компания, владельцем которой является российский бизнесмен Игорь Линшиц, связанный с «Альфа-групп».

РЕКЛАМА

Голобуцкий также обращает внимание на связи Argentem с российским капиталом в международных проектах. В частности, он пишет, что с 2022 года фонд имеет совместные инвестиции с Артемом Волынцом, бывшим топ-менеджером «Русала» Олега Дерипаски.

«В 2024 году Argentem предоставил кредит в $ 20 млн финтех-компании Salmon, которую связывают с Павлом Федоровым — бывшим вице-президентом „Роснефти“ и „Норильского никеля“, и Георгием Чеснаковым, экс-менеджером Tinkoff Group», — написал Голобуцкий.

В Украине фонд, как утверждает Голобуцкий, сделал ставку на людей с пророссийским прошлым.

«Весной прошлого года компания Trans-Oil, подконтрольная гражданину рф Важе Джаши, заявила о том, что она заключила договор аренды и управления портовым терминалом „Олимпекс“ с кредиторами этого терминала — Argentem и Innovatus», — написал Голобуцкий.

РЕКЛАМА

Эксперт отмечает, что предприятие находится в не самом лучшем состоянии — персонал уволен, накоплены огромные долги. Поэтому он предполагает, что текущая ситуация не носит экономический характер, а направлена исключительно на получение контроля над стратегическим объектом, и это вызывает особое беспокойство во время войны.

22

Читайте нас в Facebook