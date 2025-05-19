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Адвокат заявил о попытке рейдерского захвата Одесского зернового терминала: что известно
На фоне громкого дела против украинского бизнесмена Владимира Науменко, его защита заявляет о попытке силового захвата зернового терминала в Одесском порту. События, разворачивающиеся в последние дни, по мнению адвоката, имеют все признаки подготовки рейдерской атаки.
«На фоне юридически сомнительного подозрения и необоснованного залога в 570 миллионов гривен для моего клиента, Владимира Науменко, мы наблюдаем за рядом событий, которые указывают на вероятную попытку силового захвата зернового терминала в Одесском порту», — заявил адвокат в публичном обращении.
По его словам, на территории режимного объекта — Одесского морского порта, вблизи зернового терминала — резко возросло количество неизвестных лиц, которые ранее не были связаны с его деятельностью. «Как эти лица оказываются на территории режимного объекта — неизвестно. Можно только допустить, что они получают доступ по пропускам, выданным на основании доверенностей от компаний, подконтрольных оппонентам моего клиента, которые ранее были его кредиторами, а сейчас осуществляют объемное давление на правосудие, СМИ, правоохранительные органы», — отмечает адвокат.
По информации различных источников, в текущей ситуации серьезную роль может играть одиозный российско-молдавский бизнесмен Важа Джаши. Джаши контролирует два речных терминала в Рени и комплекс терминалов в Международном свободном порту Джурджулешти (Молдова), принадлежащий ЕБРР. Последний объявил тендер на поиск советника по продаже портового актива. Сейчас он имеет прямой интерес к активам GNT в Украине, прежде всего к зерновому терминалу в Одессе.
Год назад, в апреле 2024 года компания Джаши Trans-Oil Group сообщила, что установила контроль над Одесским зерновым терминалом, что не соответствовало действительности. После чего состоялся неудачная попытка силового захвата терминала.
Согласно материалам журналистов-расследователей, Важа Джаши имеет гражданство россии, платит налоги в рф и является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине. Его также обвиняли в финансировании терроризма и связями с мафией, а Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает возможность наложения на него санкций.
Ранее СМИ писали, что Джаши может быть связан с инвестиционным фондом Argentem Creek Partners, который ранее выступал кредитором GNT Group. Несмотря на попытки фонда дистанцироваться, следы сотрудничества остались в публичном пространстве.
Сам фонд Argentem Creek Partners известен своими связями с подсанкционным российским бизнесом. С 2022 года фонд имеет совместные инвестиции с ACG Mining Limited (компания по консультированию и инвестициям в добывающей отрасли), а в 2024 году Argentem предоставил венчурный кредит в размере 20 миллионов долларов финтех-компании Salmon, соучредителями которой являются российские бизнесмены Павел Федоров и Георгий Чесаков, которые связаны с одиозным российским топ-менеджером Игорем Сечиным.
В завершение адвокат подчеркнул: «Эти факты лишь подтверждают ангажированность следствия, политическую мотивированность подозрения и несправедливость примененных ограничений к моему клиенту. Речь идет не об уголовном деле, а о классической попытке рейдерского перераспределения активов под прикрытием правоохранительной системы».
Защита Владимира Науменко сообщила, что фиксирует все события, готовит юридические действия и обращения в украинские и международные институты с целью недопущения легализации попытки силового захвата частной собственности.163
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