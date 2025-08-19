Овнам — «Колесо Фортуны» и шанс все изменить, Весам — «Дьявол» и искушения: Таро-прогноз на 20 августа

Август для многих знаков зодиака открывает возможности для внутреннего роста, понимания происходящих процессов и желания что-то изменить в своей жизни.

Среда, 20 августа, может стать моментом переоценки ценностей и пересмотра старых подходов. Что готовит этот день для представителей зодиакального круга, говорится в гороскопе, составленном профессиональными астрологами.

Овен — карта дня «Колесо Фортуны»

Для Овнов день будет развиваться стремительно и станет днем неожиданных перемен и событий. У них появится шанс все изменить. Важно быть открытым к новым возможностям и не сопротивляться переменам. Иногда именно неожиданный поворот событий приводит к долгожданному результату.

Телец — карта дня «Император»

Тельцам предстоит взять на себя роль лидера и показать свою уверенность. В работе ваши решения будут иметь особый вес, поэтому важно действовать ответственно. Стоит избегать излишней жёсткости и авторитарности, чтобы не вызвать сопротивления.

Близнецы — карта дня «Звезда»

Близнецы смогут обрести ясность там, где раньше были сомнения. Это подходящее время для постановки новых целей и поиска нестандартных решений. Важно доверять своей интуиции. Даже если цель кажется далёкой, двигайтесь к ней.

Рак — карта дня «Мир»

Раков 20 августа завершения одного этапа и начало нового. В работе вы сможете завершить важные дела. Полезно строить планы на будущее, которые станут продолжением уже достигнутого. Это благоприятное время для общения с людьми и поиска новых решений.

Лев — карта дня «Башня»

Львы на пороге резкий и стремительных изменений. В работе это может быть пересмотр проектов или новость, которая заставит менять планы. Важно настроиться на победу и воспринимать происходящее не как разрушение, а как очищение пространства для нового.

Дева — карта дня «Справедливость»

Для Дев хорошее время для подписания документов, юридических вопросов и важных решений. Полезно проявить внимательность к деталям, чтобы не упустить ничего важного. Ваши слова и действия окажут сильное влияние на будущее.

Весы — карта дня «Дьявол»

День станет испытанием на умение справляться с искушениями или зависимостями. В работе возможны ситуации, когда придётся отказаться от сомнительных предложений. Важно сохранять ясность ума и видеть реальные мотивы происходящего.

Скорпион — карта дня «Отшельник»

Скорпионам стоит замедлить темп и посвятить время размышлениям. Лучше сосредоточиться на задачах, требующих внимания и точности, проявлять меньше активности. Полезно слушать свою интуицию и внутренний голос.

Стрелец — карта дня «Императрица»

Для Стрельцов благоприятное время для проектов, связанных с красотой, творчеством и развитием. Стоит уделить время дому и семейным делам, создавая атмосферу тепла и комфорта. Возможны приятные новости от друзей или родственников.

Козерог — карта дня «Солнце»

У Козерогов возможны достижения в работе, которые будут замечены и оценены. Полезно делиться своими идеями и открыто общаться с окружающими, не обращая внимание на небольшие трудности.

Водолей — карта дня «Повешенный»

Водолеи на пороге переосмысления и поиска новых решений. Им стоит взглянуть на ситуацию под другим углом. В работе возможны задержки, которые стоит воспринимать как шанс пересмотреть планы. Важно избегать поспешных шагов и импульсивных решений.

Рыбы — карта дня «Сила»

Рыбы смогут преодолеть все препятствия своей мягкостью и терпением, которые окажутся сильнее любого давления. В работе стоит проявить выдержку и дипломатичность. Важно не поддаваться соблазну действовать импульсивно. Ваша уверенность и внутреннее спокойствие смогут справиться с любыми трудностями. Действуйте — у вас все получится.

