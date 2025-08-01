- 08:41 Дроны врага ударили по Днепропетровщине и Харькову, есть раненые
- 08:17 Ракам стоит отдохнуть от соцсетей и внешнего шума, а Тельцам перестать все контролировать: гороскоп на субботу, 2 августа
- 01.08 22:28 Тест для гурманов от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 01.08 22:00 Необычный крем-суп — всего три ингредиента: варится так быстро, что вы удивитесь
- 01.08 21:31 «Рада, что на мне было нижнее белье»: Дженнифер Лопес пережила конфуз во время концерта
- 01.08 21:03 Эта приправа творит чудеса: просто добавьте ее в горшок с растением
- 01.08 20:06 Салат с кальмарами, яйцом и маринованным луком: просто, сытно и оригинально
- 01.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 01.08 19:54 Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
- 01.08 19:37 «Террор не знает границ»: украинский посол обратился к немецким партнерам после удара по Киеву
- 01.08 19:22 Оккупанты ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд
- 01.08 19:15 Это печально и отвратительно: Трамп о массированном ударе рф по Киеву
Счастье уже на пороге: кому август принесет богатство и успех
Несмотря на то, что первое августа станет днем, в который активизируются негативные тенденции, в целом месяц будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.
В частности, астрологи прогнозируют для них период финансового роста, удачных возможностей и заметного прорыва в карьере, пишет РБК-Украина со ссылкой на Collective World.
Близнецы
В августе вы откроете новые горизонты в общении и сотрудничестве. Возможны выгодные предложения в сфере медиа, продаж или образования, а также удачный переход на новую работу или запуск собственного проекта. Финансовое состояние заметно улучшится в конце месяца.
Рак
Для Раков август принесет неожиданные источники дохода — возможный подарок или бонус. Ваши терпение и усердие начнут приносить плоды, особенно во второй половине месяца. Обратите внимание на семейный бизнес и инвестиции в недвижимость.
Весы
В августе у вас появится шанс укрепить финансовую устойчивость, благодаря новым знакомствам. Середина месяца обещает предложения по карьерному росту. Не бойтесь рисковать — звезды на вашей стороне.
Стрелец
Август 2025 года идеален для прорыва. Вы почувствуете мощный приток энергии, что станет толчком к новым свершениям. Возможны финансовые поступления из нескольких источников. Ваш оптимизм и решительность помогут воплотить задуманное.
Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа.605
Читайте нас в Facebook
Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Ракам пойдет на пользу одиночество, а Весам и Водолеям нужно избегать конфликтов: гороскоп на 1 августа