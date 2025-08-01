Счастье уже на пороге: кому август принесет богатство и успех

Несмотря на то, что первое августа станет днем, в который активизируются негативные тенденции, в целом месяц будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.

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В частности, астрологи прогнозируют для них период финансового роста, удачных возможностей и заметного прорыва в карьере, пишет РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Близнецы

В августе вы откроете новые горизонты в общении и сотрудничестве. Возможны выгодные предложения в сфере медиа, продаж или образования, а также удачный переход на новую работу или запуск собственного проекта. Финансовое состояние заметно улучшится в конце месяца.

Рак

Для Раков август принесет неожиданные источники дохода — возможный подарок или бонус. Ваши терпение и усердие начнут приносить плоды, особенно во второй половине месяца. Обратите внимание на семейный бизнес и инвестиции в недвижимость.

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Весы

В августе у вас появится шанс укрепить финансовую устойчивость, благодаря новым знакомствам. Середина месяца обещает предложения по карьерному росту. Не бойтесь рисковать — звезды на вашей стороне.

Стрелец

Август 2025 года идеален для прорыва. Вы почувствуете мощный приток энергии, что станет толчком к новым свершениям. Возможны финансовые поступления из нескольких источников. Ваш оптимизм и решительность помогут воплотить задуманное.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа.

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