«Задней части авто нет»: известная украинская телеведущая попала в ДТП вместе со своим маленьким ребенком
Украинская телеведущая Наталья Островская вместе с маленькой дочерью Агатой попали в страшную аварию 18 августа. Об этом Островская сообщила в соцсети.
По ее словам, в автомобиль, в котором она ехала вместе с дочерью, врезались. Задней части машины нет. К счастью, годовалая дочь ведущей Агата сидела в автокресле и была пристегнута.
«Люди, обязательно пристегивайте детей в автокресле. Слава Богу, я это сделала. В нашу машину въехали, удар был сильный, дочь спала. Сейчас поедем в больницу, на всякий случай осмотреть малышку, потому что задней части нашего авто нет» , — призвала Островская.
Водитель другого автомобиля признал свою вину. По словам женщины, врезавшийся в ее машину водитель не смотрел вперед на дорогу, сказал, что засмотрелся в сторону, за несколько минут до столкновения много маневрировал. Это видела патрульная полиция.
Позже Островская опубликовала фото из больницы «Охматдет».
«Вчера думали, что все хорошо, но сегодня… Делаем обследование головного мозга. Верим, что все обойдется. Спасибо за добрые слова каждому. Я просто не представляю, что было бы, если бы ребенка не пристегнули в автокресле» , — сообщила она.
Напомним, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Наталья Островская рассказала о первых эфирах во время большой войны, своей панике и лишних килограммах, которые набрала во время беременности.553
