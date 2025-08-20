- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
Умер экс-футболист сборной Нидерландов, «оранжевая» карьера которого завершилась в Киеве (фото)
Бывший футболист «Витесса» и сборной Нидерландов Мартин Ламерс скоропостижно скончался в возрасте 58 лет, сообщает Telegraaf. Ранее не стало обладателя «Золотого мяча», победивший косоглазие и рак.
Уроженец Арнема был иконой «Витесса», сыграв за клуб из родного города почти 350 матчей. Также в послужном списке полузащитника выступления в нескольких бельгийских клубах, в частности, в «Генте».
В составе сборной Нидерландов Ламерс сыграл два матча. Дебютировал Мартин в национальной команде в декабре 1989 года в товарищеском поединке против Бразилии (0:1), заменив легендарного Рональда Кумана. А спустя три месяца полузащитник вышел на поле в ту пору еще Республиканского стадиона в Киеве на товарищеский матч против сборной Советского Союза (1:2). Кстати, тот поединок в столице Украины стал последним в составе сборной (первым и последним) и для партнера Ламерса — Марселя Пепера, которого после грубого фола со стороны Сергея Горлуковича с переломом ноги увезла со стадиона «скорая».
Добавим, что Мартин Ламерс был единственным заикой в истории сборной Нидерландов. В 2018 году футболист презентовал автобиографическую книгу O-o-o-Oranje, в которой, в частности, рассказал, как ему удалось смириться со своим дефектом речи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер знаменитый футболист, которому соперники отомстили за игру в очках.
Фото из соцсетей
