Умер экс-футболист сборной Нидерландов, «оранжевая» карьера которого завершилась в Киеве (фото)

Бывший футболист «Витесса» и сборной Нидерландов Мартин Ламерс скоропостижно скончался в возрасте 58 лет, сообщает Telegraaf. Ранее не стало обладателя «Золотого мяча», победивший косоглазие и рак.

Уроженец Арнема был иконой «Витесса», сыграв за клуб из родного города почти 350 матчей. Также в послужном списке полузащитника выступления в нескольких бельгийских клубах, в частности, в «Генте».

Мартин Ламерс против легендарного бразильца Роналдо

В составе сборной Нидерландов Ламерс сыграл два матча. Дебютировал Мартин в национальной команде в декабре 1989 года в товарищеском поединке против Бразилии (0:1), заменив легендарного Рональда Кумана. А спустя три месяца полузащитник вышел на поле в ту пору еще Республиканского стадиона в Киеве на товарищеский матч против сборной Советского Союза (1:2). Кстати, тот поединок в столице Украины стал последним в составе сборной (первым и последним) и для партнера Ламерса — Марселя Пепера, которого после грубого фола со стороны Сергея Горлуковича с переломом ноги увезла со стадиона «скорая».

Добавим, что Мартин Ламерс был единственным заикой в истории сборной Нидерландов. В 2018 году футболист презентовал автобиографическую книгу O-o-o-Oranje, в которой, в частности, рассказал, как ему удалось смириться со своим дефектом речи.

