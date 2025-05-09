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Умер знаменитый футболист, которому соперники отомстили за игру в очках (фото, видео)
Бывший футболист «Фейеноорда» Йоп ван Дале, прославившийся и тем, что играл в очках, скончался в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба роттердамского клуба. Ранее не стало экс-вратаря сборной Бразилии, игравшего на чемпионате мира без перчаток из-за кривых пальцев.
«Рожденный и выросший в Роттердаме, он был частью расцвета клуба в 1970-е годы. Он навсегда займет гордое место в истории как человек, принесший нам Межконтинентальный кубок», — говорится в сообщении.
Защитник ван Дале был близоруким и выходил на поле в очках. В 1970 году в ответном матче за Межконтинентальный кубок против аргентинского «Эстудиантеса» (первый поединок — 2:2) он забил победный гол (1:0) и сделал «Фейеноорд» сильнейшим клубом мира. Правда, во время празднования мяча разъяренные игроки соперника сорвали с Йопа очки и раздавили их.
May 8, 2025
Голландец также был обладателем Кубка европейских чемпионов, победителем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом Нидерландов.
После завершения карьеры ван Дале работал ассистентом главного тренера в «Фортуне» (Ситтард), а также возглавлял тренерский штаб команды «Эксельсиор» (Роттердам). Кроме того, он искал таланты для родного «Фейеноорда». Кстати, очки ван Дале хранятся в музее роттердамского клуба.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер обладатель «Золотого мяча», победивший косоглазие и рак.
Фото ФК «Фейеноорд»395
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