Заявления пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко относительно позиции Украины на мирных переговорах спекулятивные и циничные, написал в Telegram военный, лидер организации «Національний спротив» Алексей Свинаренко с позывным «Сталкер».

«Вчера Петр Порошенко с трибуны Рады поучал, как нужно вести переговоры об окончании войны и какую позицию должна занимать Украина.

По его словам, все должно базироваться на предвыборном слогане «Армия. Язык. Вера.»

«Цинизм слов ледокола не имеет предела. Пономарь УПЦ МП Порошенко, во времена которого защищали русский язык и разворовали армию, не имеет никакого морального права указывать Украине, как вести переговоры», — написал «Сталкер».

Он предъявил ряд обвинений Порошенко.

«Армия. Размародерена кумами Порошенко Свинарчуками оборонка. Во времена Петра они через «Укроборонпром» поставляли контрабандные запчасти, которые перепродавались государству с наценкой 300%. Петр это все покрывал, потому что это также его «бизнес». Провальное строительство оборонительных рубежей, где украли миллиарды. Игнорирование регулярного уничтожения взрывами складов с боеприпасами. Было уничтожено 210 000 тонн, то есть около 40% всех боеприпасов страны. Блокирование Порошенко разработки ракетного комплекса «Нептун», — пишет Алексей Свинаренко.

Он упрекает Порошенко в потерях ВСУ в 2014 году.

«Когда наших воинов расстреливали под Иловайском, а они умоляли о подкреплении, Порошенко в Киеве проводил военный парад с боевыми подразделениями. Призывы добровольцев „седовласый“ специально проигнорировал. Этим он дал возможность россиянам создать плацдарм для наступления на Украину», — написал Сталкер.

Свинаренко обвиняет Порошенко в общении по-русски в кругу семьи и наличии родственников в россии. Также он напомнил о прошлых связях Порошенко с Украинской православной церковью московского патриархата.

«Порошенко признан служителем российской церкви. Это официальное письмо подтвердили в самой церкви. Он служил пономарем в УПЦ МП и много лет был ее меценатом», — пишет Свинаренко и обвиняет Порошенко в цинизме и спекулятивных заявлениях с трибуны Верховной Рады.

«Порошенко лучше вообще не поднимать тему переговоров и территорий и не рассказывать что-либо об армии, языке, вере. Потому что его ценностями многие годы были разворованная армия, московская вера и русский язык. Порошенко и сегодня продолжает спекулировать на важных для украинцев темах», — считает Алексей Свинаренко.

Ранее сообщалось, что Порошенко не дал уничтожить колонны Гиркина, и последствия этого решения Украина ощущает до сих пор.

