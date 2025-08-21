- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 21.08 23:15 «Шахтер» спасся от поражения в поединке с вице-чемпионом Швейцарии: видеообзор матча
- 21.08 22:57 Команда Ротаня в большинстве разгромлена «Фиорентиной»: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 21.08 22:00 Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели
- 21.08 21:33 Лишилась бизнеса в Херсоне из-за оккупантов: украинка будет бороться в США за корону на международном конкурсе красоты
- 21.08 21:04 Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы
- 21.08 20:45 «Эти женские имена стали источником вдохновения для создания сервизов», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 21.08 20:35 Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине
- 21.08 20:06 Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться
- 21.08 19:40 Оккупанты форсировали Северский Донец: возросла ли угроза Харькову и Славянску?
- 21.08 19:19 В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно
- 21.08 18:59 «Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием
Все время смотрел телевизор: певица рассказала, как провела «романтический» вечер с Леонардо Ди Каприо
Многие любители кино считают, что известный актер Леонардо Ди Каприо во многом похож на своего героя из знаменитого «Титаника» — веселый, остроумный и любящий шутить. При этом они отказываются верить, что Лео увлекается археологией, а его любимое занятие — собирать кости редких динозавров!
Но то, что «настоящий» Ди Каприо не похож на экранного героя-красавчика, доказывают люди, встречавшиеся когда-нибудь с Лео. Одной из них стала певица Диана Викерс, которая стала известна благодаря The X Factor. О встрече с Ди Каприо она рассказала в подкасте Just Between Us.
По словам артистки, на момент встречи с Лео ей было 17 лет, и один из друзей Ди Каприо пригласил ее к себе домой. «Я подумала, что это будет веселая вечеринка. А потом оказалось, что мы там были только вдвоем, и Лео все время просто смотрел телевизор, а я сидела там. Это был очень странный момент», — вспомнила она.
По мнению Дианы, поведение Ди Каприо объясняется тем, что он окружает себя симпатичными парнями, которые хотят хорошо провести время, а затем эти симпатичные ребята находят себе горячих девушек.
«Эти мужчины, у которых столько славы и власти, не хотят взрослеть. Они просто хотят, чтобы их окружали красивые молодые женщины» , — считает Диана.
В то же время стоит напомнить, что Леонардо Ди Каприо является одним из самых известных актеров современности. В СМИ регулярно обсуждают его личную жизнь и, в частности, его многочисленные романы с супермоделями, а также его привычку не заводить отношения с девушками в возрасте от 25 лет — впрочем, это теперь, пожалуй, осталось в прошлом, ведь его нынешней любимой Виттории Черетти уже 27 лет. При этом актер, в прошлом году отметивший 50-летний юбилей, ни разу не был женат и не имеет детей. В окружении Леонардо говорят, что он сознательно выбрал гедонистический образ жизни, а сам недавно признался, что чувствует себя не на 50 лет, а на 32 года.
Напомним, ранее актер прокомментировал свой возраст, констатировав, что большая часть его жизни осталась позади.
