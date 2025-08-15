«Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст

Голливудская знаменитость Леонардо Ди Каприо продолжает летний отдых в Ницце и на Ибице, и между посещением друзей-миллиардеров дает интервью глянцевым изданиям.

Так, на днях появился его откровенный рассказ журнала Esquire, в котором он решил поделиться мыслями о старении.

По словам актера, хотя ему все еще сложно принять свой реальный возраст, он чувствует, как прожитые годы сказываются на его взглядах на жизнь. При этом Леонардо заявил, что ментально до сих пор чувствует себя на 32 года.

«С возрастом появляется желание быть честнее и не тратить время. Представлю, что будет со мной в ближайшие десять лет. Смотрю на мать: она говорит то, что думает, и не притворяется. И я все больше ценю такую прямоту» , — поделился Ди Каприо.

Актер добавил, что честность по отношению к себе и окружающим, необходимость в которой он стал испытывать после 50 лет, требует смелости и готовности к последствиям: «Прямолинейность может разрушить отношения — личные или профессиональные, вызвать несогласия, привести к расставаниям. Но в какой-то момент ты просто перестаешь вытачивать «.

Стоит отметить, что в сети часто шутят о том, что чем старше становится Ди Каприо, тем младше становятся его избранницы. Как правило, актер выбирал себе партнершу не старше 25 лет, а по достижении этого возраста разрывал с ними отношения. Однако нынешняя пассия Леонардо, 27-летняя модель Виттория Черетти, стала исключением.

Как известно, пара познакомилась в 2023 году на Каннском кинофестивале, где Ди Каприо представлял фильм «Убийцы цветочного месяца», и с тех пор регулярно проводит время вместе.

Напомним, недавно Лео и Виттория посетили «свадьбу века» владельца Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес, а затем отдохнули с молодоженами на Ибице.

Фото: Esquire

