Настоящая «женщина-тропикана»: раскрыты секреты великолепного внешнего вида 48-летней Шакиры

Уже почти четверть века исполнительница хита Hips Don't Lie зажигает миллионы людей своими песнями. За это время многое изменилось, только фигура звезды остается неизменно великолепной. В чем секрет успеха вечно молодой певицы? Неужели в платье-русалке, которое оно носит при исполнении особой песни?

ВІДЕО ДНЯ

Разобраться с этим вопросом пытались поклонники с разных сайтов Шакиры.



Спорт, рацион и не только

В 48 лет она выглядит так же впечатляюще, как и в разгар своей карьеры в начале 2000-х, когда ее хиты Whenever, Wherever и Hips Don't Lie гремели во всех мировых чартах. Недавно Шакира снова доказала, что ее форма — это не просто удачный ракурс на фотосессии, а результат постоянной работы над собой.

Пока певица наслаждается коротким перерывом в мировом турне Las Mujeres Ya No Lloran. Ей удалось обойти в продажах музыкальных материалов Бейонсе и Леди Гагу. Таким образом, тур Шакиры стал самым масштабным среди женщин-исполнительниц.

РЕКЛАМА

Папарацци сняли звезду во время отдыха на мексиканском курорте Кабо Сан Лукас. На снимках певица предстала в лавандовом бикини с металлическим отливом и бахромой из бисера. Исполнительница нежилась на теплом песке и в какой-то момент, казалось, ушла в медитацию. Ее карамельные вьющиеся локоны переливались на жаркое солнце. Эти кадры вызвали бурю восхищения среди поклонников, отметивших не только ее прекрасную физическую форму, но и то, как естественно и раскованно она выглядит.

Танцы и здоровый образ жизни

РЕКЛАМА

По мнению поклонников, секрет вечной молодости и подтянутой фигуры артистки кроется в многогранном подходе к здоровому образу жизни. Шакира известна своей страстью к танцам — именно они стали ее визитной карточкой и одним из главных инструментов поддержки формы. Выступления певицы, насыщенные элементами беллиданса и латиноамериканских ритмов, требуют огромной выносливости и гибкости. Каждое ее появление на сцене — настоящий фитнесс-марафон.

Кроме того, певица активно занимается спортом: тренируется шесть дней в неделю под руководством своего персонального тренера Анны Кайзер, с которой сотрудничает уже более 13 лет. Ее программа включает в себя идеальное сочетание кардио и силовых упражнений. Шакира выполняет длительные кардиотренировки низкой интенсивности, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде или плавание, а в силовых упражнениях использует гантели, ленты и движения с личным весом.

Особое внимание уделяется развитию гибкости и сердечной выносливости, что позволяет ей избегать травм и оставаться в тонусе даже во время интенсивных турне. Завершает свой день певица плаванием, не только укрепляющим тело, но и успокаивающим нервную систему, обеспечивая качественный сон.

Плавание и диета

РЕКЛАМА

Но физическая активность — это только часть успеха. Не менее важен рацион. Шакира соблюдает строгую, но сбалансированную диету. Она питается небольшими порциями каждые два-три часа, таким образом поддерживая энергию в течение всего дня. Ее завтрак обычно включает яйца, авокадо и помидоры, а также питательную полосу из ягод, растительного белка и зелени. На обед и ужин она предпочитает рыбу и свежие овощи или салат, а обязательным элементом обеда является суп. Интересно, что супы для Шакиры — это не только полезное блюдо, но и стратегический перекус. Певица также пытается каждый день съедать норму белка и пить много воды — до трех литров в день. Хотя ее диета строга, она позволяет себе небольшие слабости, например черный шоколад, но в разумных количествах.

Немаловажную роль играет и внутреннее самочувствие. Кажется, Шакира просто не может иметь комплексов. Колумбийская певица рассказывала, что в 20 лет ненавидела отражение в зеркале — ей не нравилось буквально все. Однако артистке удалось разработать эту неуверенность с психотерапевтом. И теперь она, безусловно, любит себя, что заставляет окружающих забывать о цифрах в паспорте.

Напомним, в одном из интервью певица призналась, что во многом ей помогает снять грусть с души написания песен — это еще одно «ноу-хау» хорошего самочувствия Шакиры.

242

Читайте нас в Facebook