Украина

Шокирующее заявление Зинченко в суде: говорит, что признание в убийстве Фарион выбили под давлением

9:42 23 августа 2025
Подозреваемый в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что признание в убийстве у него выбили под давлением.

По информации «Суспільного», в суде зачитали текст диалога Зинченко с сокамерником. На вопрос, убил ли он Ирину Фарион «за деньги или из-за патриотизма», обвиняемый ответил:
«На почве личной неприязни» .

После зачитывания стенограммы Зинченко заявил, что такие записи нельзя считать допустимыми доказательствами: «Я говорил это под давлением, чтобы от меня отстали. Это не является правдой» .

Адвокат Зинченко попросил суд установить личности тех, кто находился в камере вместе с подсудимым.

Зинченко продлили меру пресечения — содержание под стражей до 19 сентября без права внесения залога.

Напомним, Ирина Фарион была убита вечером 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный выстрелил в нее и скрылся. Через неделю в Днепре был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. Его подозревают в преднамеренном убийстве по мотивам национальной нетерпимости и незаконном владении оружием.

