- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
- 23.08 21:33 «Язык — это щит идентичности народа»: певица SOWA о том, как украинцы сохраняют независимость
- 23.08 21:02 Вы платите больше за электроэнергию из-за электрочайника: есть варианты сэкономить
- 23.08 20:44 «Туристы-репиторы имеют в отелях немало привилегий», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 23.08 20:34 За короткое время потерял родителей и сестру: на Донетчине погиб защитник из Черкасской области
- 23.08 20:17 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 23.08 20:07 Творожные галушки: прекрасный вариант ужина для всей семьи
- 23.08 19:45 «Люблю улучшать обычное»: Меган Маркл взялась за домашние картофельные чипсы
- 23.08 19:32 Сможет ли Зеленский удержать президентство? Рейтинги разделили страну
- 23.08 19:21 На США больше нельзя полагаться: немецкий политик поднял вопрос ракет «Таурус»
- 23.08 18:58 «Идеальное время»: как Дженнифер Лопес провела годовщину разрыва с Беном Аффлеком
- 23.08 18:54 Расплата за Бучу: ГУР ликвидировало окупантов, причастных к массовым зверствам
Шокирующее заявление Зинченко в суде: говорит, что признание в убийстве Фарион выбили под давлением
Подозреваемый в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что признание в убийстве у него выбили под давлением.
По информации «Суспільного», в суде зачитали текст диалога Зинченко с сокамерником. На вопрос, убил ли он Ирину Фарион «за деньги или из-за патриотизма», обвиняемый ответил:
— «На почве личной неприязни» .
После зачитывания стенограммы Зинченко заявил, что такие записи нельзя считать допустимыми доказательствами: «Я говорил это под давлением, чтобы от меня отстали. Это не является правдой» .
Адвокат Зинченко попросил суд установить личности тех, кто находился в камере вместе с подсудимым.
Зинченко продлили меру пресечения — содержание под стражей до 19 сентября без права внесения залога.
Напомним, Ирина Фарион была убита вечером 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный выстрелил в нее и скрылся. Через неделю в Днепре был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. Его подозревают в преднамеренном убийстве по мотивам национальной нетерпимости и незаконном владении оружием.
Читайте нас в Facebook
Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем