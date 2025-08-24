41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Цибульской пришлось объясняться после скандальной фотосессии (фото)

20:04 24 августа 2025
Оля Цибульская представила арт-фотосессию ко Дню Независимости

Певица Оля Цибульская ко Дню Независимости представила новую арт-фотосессию, где позировала в терновом венке. Триптих был задуман как «послание миру об украинской женщине», но вызвал противоречивую реакцию.

Многие фолловеры не поняли замысла и назвали фотографии жуткими. На фото Цибульская — в черной рубашке с вышивкой, с распущенными волосами и терновым венком, держа в руках и во рту пшеницу.

«За наш язык сегодня убивают. А он прорастает, как рожь между камнями. Потому что каждое наше слово — это зерно, с которого сходит будущее. Язык и хлеб — это корни, которые живут несмотря ни на что. Мы сеем на полях, где еще вчера рвались мины. Мы сеем любовь в сердцах своих детей», — пояснила замысел певица.

Далеко не всем поклонникам пришелся по душе образ исполнительницы на фото. Под ее сообщением они отмечали, что при просмотре кадров появляется ощущение, будто артистка блюет зерном.

Певица объяснила в InstaStories, что в центре внимания должен быть терновый венок. Он символизирует боль и испытания, а пшеница — жизнь, прорастающая через препятствия.

«Этот образ создан не для эпатажа, а чтобы говорить на языке символов с теми, кто не слышит слова», — пояснила Цибульская.

Как писали «ФАКТЫ», украинская певица Zhannet (Жанет) признается: сегодня День Независимости — это больше, чем просто дата в календаре. Это право жить по собственным правилам, говорить на родном языке, развивать нашу культуру и строить будущее для детей без внешнего принуждения.

