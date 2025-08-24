- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
- 24.08 21:32 Не сломал свое эго: украинская певица шокировала новым провокационным треком
- 24.08 21:29 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 24.08 21:03 Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться
- 24.08 20:44 «Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало»: стилист Галина Денисюк о хейте и жизни без фильтров
- 24.08 20:34 Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья
- 24.08 20:05 Лето на тарелке: идеальный десерт — персиковый тарт с мороженым
- 24.08 20:04 Цибульской пришлось объясняться после скандальной фотосессии
- 24.08 19:38 Дроновая гонка: что говорят в США о новой тактике кремля против украинских городов
- 24.08 18:59 Овнам — «Колесница» и решительность, Ракам и Водолеям — «Башня» и неожиданность: Таро-прогноз на 25 августа
- 24.08 18:33 Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине
- 24.08 18:14 «День Независимости — только повод проверить, где мы есть»: Валерий Пекар о выдавливании из себя «совка»
«Очень благодарна Богу за то, что я — украинка»: известная певица о гордости за свою страну
Украинская певица Zhannet (Жанет) признается, что сегодня День Независимости — это больше, чем просто дата в календаре. Это право жить по собственным правилам, говорить на родном языке, развивать нашу культуру и строить будущее для детей без внешнего принуждения.
«Я выросла в независимой Украине, поэтому это ощущение формировалось постепенно — через обучение в школе, историю, украинскую музыку. Но после полномасштабного вторжения стало ясно: независимость — это не данность, а ценность, которую нужно защищать», — отметила она.
До войны, вспомнила артистка, они с семьей собирались на парады, концерты и гуляния.
«Сейчас празднование приобретает другой, более глубокий смысл: это время для осмысления, чествования памяти погибших, помощи ВСУ или просто времяпрепровождения с родными. Главное — делать это с чувством гордости за нашу страну. Хочу сказать, что я очень благодарна Богу за то, что я — украинка. Я хочу быть тем человеком, который пропагандирует любовь к жизни, верю в лучшее, в светлое будущее. Потому что все будет хорошо. И все будет Украина!» — убеждена артистка.
Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская перед возвращением на большую сцену ошеломила перевоплощением.175
Читайте нас в Facebook
Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа