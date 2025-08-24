«Очень благодарна Богу за то, что я — украинка»: известная певица о гордости за свою страну

Украинская певица Zhannet (Жанет) признается, что сегодня День Независимости — это больше, чем просто дата в календаре. Это право жить по собственным правилам, говорить на родном языке, развивать нашу культуру и строить будущее для детей без внешнего принуждения.

ВІДЕО ДНЯ

«Я выросла в независимой Украине, поэтому это ощущение формировалось постепенно — через обучение в школе, историю, украинскую музыку. Но после полномасштабного вторжения стало ясно: независимость — это не данность, а ценность, которую нужно защищать», — отметила она.

До войны, вспомнила артистка, они с семьей собирались на парады, концерты и гуляния.

«Сейчас празднование приобретает другой, более глубокий смысл: это время для осмысления, чествования памяти погибших, помощи ВСУ или просто времяпрепровождения с родными. Главное — делать это с чувством гордости за нашу страну. Хочу сказать, что я очень благодарна Богу за то, что я — украинка. Я хочу быть тем человеком, который пропагандирует любовь к жизни, верю в лучшее, в светлое будущее. Потому что все будет хорошо. И все будет Украина!» — убеждена артистка.

РЕКЛАМА

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская перед возвращением на большую сцену ошеломила перевоплощением.

РЕКЛАМА

175

Читайте нас в Facebook