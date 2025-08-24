41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Очень благодарна Богу за то, что я — украинка»: известная певица о гордости за свою страну

13:31 24 августа 2025
ZHANNET

Украинская певица Zhannet (Жанет) признается, что сегодня День Независимости — это больше, чем просто дата в календаре. Это право жить по собственным правилам, говорить на родном языке, развивать нашу культуру и строить будущее для детей без внешнего принуждения.

«Я выросла в независимой Украине, поэтому это ощущение формировалось постепенно — через обучение в школе, историю, украинскую музыку. Но после полномасштабного вторжения стало ясно: независимость — это не данность, а ценность, которую нужно защищать», — отметила она.

До войны, вспомнила артистка, они с семьей собирались на парады, концерты и гуляния.

«Сейчас празднование приобретает другой, более глубокий смысл: это время для осмысления, чествования памяти погибших, помощи ВСУ или просто времяпрепровождения с родными. Главное — делать это с чувством гордости за нашу страну. Хочу сказать, что я очень благодарна Богу за то, что я — украинка. Я хочу быть тем человеком, который пропагандирует любовь к жизни, верю в лучшее, в светлое будущее. Потому что все будет хорошо. И все будет Украина!» — убеждена артистка.

РЕКЛАМА

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская перед возвращением на большую сцену ошеломила перевоплощением.

РЕКЛАМА
175

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года

Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Обучение в вузах до 2004 года зачтут в страховой стаж. Фото - Pixabay

Кому учтут годы обучения в вузе для пенсии: что нужно знать

Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

Следующий материал
Новости партнеров