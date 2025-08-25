41.07 / 41.61 47.88 / 48.63
Топ-5 фатальных ошибок водителей во время мойки авто: портят кузов и провоцируют ржавчину

19:21 25 августа 2025
Машину лучше мыть вечером или в тени, фото https://depositphotos.com/

В Украине запрещено мыть автомобили в общественных местах, таких как дворы, улицы, парки, лесопарковые зоны. Автомобиль можно помыть на специализированных автомойках. Самостоятельно водитель может помыть авто в местах, где это разрешено правилами местного самоуправления. Но не для всех это простое дело.

Неправильный уход за авто часто приводит к появлению царапин, потере блеска и даже коррозии, напоминает SUVNews.

Эксперты назвали 5 самых распространенных ошибок во время мойки автомобиля, которых следует избегать.

Нельзя мыть машину под прямым солнцем — солнечные лучи высушивают воду еще до того, как вы успеете протереть машину. На кузове остаются пятна и разводы.

Обычные губки быстро накапливают песок и грязь и действуют как абразив. Это приводит к микроцарапинам на лаке. Лучше пользоваться микрофиброй или специальными рукавицами для мойки.

Не подойдет для мытья машины стиральный порошок, средство для посуды — они уничтожают защитный слой краски, делают покрытие более уязвимым к ржавчине. Необходимо использовать только автомобильную химию.

Если помыть только видимые части кузова, то под арками и снизу останется соль и грязь, которые быстрее всего разрушают металл. После зимы или поездок по бездорожью обработка днища и арок обязательна.

Нельзя протирать пыль сухой тряпкой, чтобы быстро освежить вид. Это создает царапины и повреждает лак.

Напомним, в Украине изменили правила торговли подержанными автомобилями.

