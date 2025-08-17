В Украине изменили правила торговли подержанными автомобилями: что именно изменилось

В начале года в Украине упростили торговлю подержанными автомобилями — с этой целью президент даже подписал специальный указ.

А на днях к делу присоединился и Кабинет Министров, принявший постановление о практической реализации закона № 4149-IX, упрощающего торговлю подержанными авто. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНИАН.

По словам чиновника, субъектов хозяйствования освободили от обязанности перерегистрации на себя находящегося на государственной регистрации транспортного средства для его дальнейшей продажи.

Это означает, что компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем осуществить дальнейшую продажу.

Как говорят эксперты Института исследований авторынка, до сих пор в схеме продажи авто присутствовал лишний этап: чтобы легально перепродать машину, компании сначала должны были оформить ее на себя. Это требовало времени, денег и создавало излишнюю нагрузку на сервисные центры.

Теперь же предпринимателям не придется тратиться на оплату регистрационных услуг. Кроме того, устраняется лишняя бюрократия, а продажа автомобилей будет происходить скорее без лишних этапов.

Также специалисты утверждают, что изменения претерпела и информационно-поисковая система учета субъектов торговли ТС. Фактически ее переименовали и формализовали как официальную базу данных, где хранится информация о компаниях, имеющих право торговать транспортными средствами и запчастями с VIN-номерами.

Это позволит:

быстрее проверять наличие разрешительных документов и правомерность деятельности продавца;

обеспечить прозрачность рынка для потребителей и государства.

Отметим, что данным статистики, бензиновые легковушки являются самым массовым сегментом рынка подержанных автомобилей. Средняя цена в объявлениях на такие автомобили составляет $ 6100;

Вместе с тем, газобаллонные авто являются самым дешевым сегментом — в июне средняя цена на такие составляла $ 2 500.

Кроме того, среди самых популярных моделей с пробегом в Украине — Skoda Octavia, Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Daewoo Lanos, Volkswagen Tiguan, Opel Astra и Audi A4.



Раньше «ФАКТЫ» писали о том, какие подержанные авто сейчас не стоит покупать в Украине.

