Каким будет сентябрь в Украине и когда ждать первые холода: синоптики удивили прогнозом
В последние дни августа в Украине ожидается неустойчивая погода. В частности, 26 августа в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе, сообщает синоптик Наталья Диденко.
В столице в течение дня ожидается только +16 градусов, сильный ветер и дождь.
По ее прогнозу, в Украине завтра в целом дождь возможен на севере, северо-западе, а также местами в Полтавской, Черкасской и в Кропивницком с районами. На остальной территории Украины без осадков.
Ночью холодно — +7…+12 градусов, на юге до +14 градусов, в Карпатах всего +4.+8 градусов.
В течение дня вторника на севере +14…+18 градусов, на юге +23…+27 градусов, на остальной территории Украины +18…+22 градуса.
Потепление ожидается только с 30 августа.
По информации Укргидрометцентра, в сентябре средняя месячная температура предполагается +13…+18°, в Карпатах +11…+12°.
Месячное количество осадков ожидается 37−76 мм, в Карпатах 74−106 мм, что в пределах (80−120%) нормы.
Метеорологи также провели анализ режима погоды в сентябре в Украине за прошлые годы. Согласно их наблюдениям, средняя месячная температура сентября составляет +13…+17°, в южной части местами +18…+20°, в горных районах +9…+15°.
Абсолютный минимум температуры был зафиксирован на уровне — 1… — 8,8° мороза, в Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0…+1°, в Крыму до +5,5° тепла.
Абсолютный максимум температуры в сентябре был на уровне +30,7…+38,8°, в горных районах (кроме Черновицкой области) местами +24,3…+36,0°.
По прогнозу заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабухи, средняя температура сентября 2025 года ожидается на 1 °C выше климатической нормы. Месяц, вероятно, будет прохладнее, чем в 2023—2024 годах, когда средняя температура превышала норму на 3−4°С, а в отдельные дни столбики термометра достигали +30…+35 °С. В первой половине месяца еще возможны летние температуры, но ночи станут ощутимо прохладными. Аномалий в месячном количестве осадков не прогнозируется.225
