В Карпатах уже выпал первый снег, но жара еще вернется: прогноз синоптиков на неделю 25 — 31 августа

В последние дни погоду в Украине определяет влияние циклона средиземноморского происхождения, который принес с собой осадки и усиление ветра. И в первые дни новой рабочей недели в стране ожидается неустойчивая и достаточно прохладная погода.

Впрочем, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во второй половине недели в Украину начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. «Самые высокие температурные показатели прогнозируются в южной части Украины, а также в Закарпатье», — добавил он.

В понедельник, 25 августа, ночью в центральных и восточных областях ожидаются умеренные дожди, местами с грозами. Днем также кратковременные дожди возможны в Полесье и на крайнем севере Украины. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +18…+23 °С, в южных областях +23…+28 °С.

Во вторник, 26 августа , в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, днем местами с грозой и шквалами, 15 — 20 м/с. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7−12 м/с, днем на востоке, а также в западных областях возможны порывы, 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+13 °С, днем +16…+22 °С, в южной половине и в Приазовье ночью +11…+16 °С, днем +22…+27 °С.

В среду 27 августа в северных и северо-западных областях пройдут дожди, местами с грозой; на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет +9…+15 °С, днем +20…+26 °С, в южных и центральных регионах +27…+32 °С.

В четверг, 28 августа, по всей территории Украины за счет влияния антициклона, прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+13°С, днем +22…+27°С; на юге и в Закарпатье ночью +12…+17 °С, днем +26…+31 °С.

В пятницу, 29 августа, продолжится влияние антициклона, поэтому осадков не ожидается по всей Украине. Ветер на Левобережье страны переменных направлений, на Правобережье южный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+18 °С, в дневные часы +27…+32 °С, в западной части местами +33…+35 °С.

В субботу, 30 августа , в Украине ожидается малооблачная и жаркая погода, без осадков. Лишь вечером на крайнем западе возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер преимущественно южного направления, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14…+19°С, днем +30…+35°С.

В воскресенье, 31 августа, продлится период сухой и жаркой погоды в большинстве регионов Украины. Лишь днем в западной части, а также местами в северных областях возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +15…+20 °С, днем в западных и северных регионах +26…+31 °С, на остальной территории страны +32…+37 °С.

Несмотря на то, что лето еще не закончилось, на западе страны уже выпал первый снег. Так, ивано-франковский тг-канал публикует видео, снятое в урочище Заросляк возле Говерлы.

В то же время горные спасатели Прикарпатья утверждали, что в урочище Заросляк были осадки в виде дождя и града. Утром там температура воздуха составляла +2 градуса.

А паблики Львовщины пишут о том, что снег шел и на Драгобрате.

Шел снег и на горе Поп Иван Черногррский. В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий и рекомендовали туристам перенести запланированные походы в горы на другое время.

Фото горных спасателей Прикарпатья

