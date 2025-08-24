41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Погода

В Карпатах уже выпал первый снег, но жара еще вернется: прогноз синоптиков на неделю 25 — 31 августа

13:09 24 августа 2025
В урочище Заросляк выпал град. Фото Горных спасателей Прикарпатья

В последние дни погоду в Украине определяет влияние циклона средиземноморского происхождения, который принес с собой осадки и усиление ветра. И в первые дни новой рабочей недели в стране ожидается неустойчивая и достаточно прохладная погода.

Впрочем, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во второй половине недели в Украину начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. «Самые высокие температурные показатели прогнозируются в южной части Украины, а также в Закарпатье», — добавил он.

  • В понедельник, 25 августа, ночью в центральных и восточных областях ожидаются умеренные дожди, местами с грозами. Днем также кратковременные дожди возможны в Полесье и на крайнем севере Украины. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +18…+23 °С, в южных областях +23…+28 °С.
  • Во вторник, 26 августа, в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, днем местами с грозой и шквалами, 15 — 20 м/с. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7−12 м/с, днем на востоке, а также в западных областях возможны порывы, 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+13 °С, днем +16…+22 °С, в южной половине и в Приазовье ночью +11…+16 °С, днем +22…+27 °С.
  • В среду 27 августа в северных и северо-западных областях пройдут дожди, местами с грозой; на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет +9…+15 °С, днем +20…+26 °С, в южных и центральных регионах +27…+32 °С.
  • В четверг, 28 августа, по всей территории Украины за счет влияния антициклона, прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+13°С, днем +22…+27°С; на юге и в Закарпатье ночью +12…+17 °С, днем +26…+31 °С.
  • В пятницу, 29 августа, продолжится влияние антициклона, поэтому осадков не ожидается по всей Украине. Ветер на Левобережье страны переменных направлений, на Правобережье южный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+18 °С, в дневные часы +27…+32 °С, в западной части местами +33…+35 °С.
  • В субботу, 30 августа, в Украине ожидается малооблачная и жаркая погода, без осадков. Лишь вечером на крайнем западе возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер преимущественно южного направления, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14…+19°С, днем +30…+35°С.
  • В воскресенье, 31 августа, продлится период сухой и жаркой погоды в большинстве регионов Украины. Лишь днем в западной части, а также местами в северных областях возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +15…+20 °С, днем в западных и северных регионах +26…+31 °С, на остальной территории страны +32…+37 °С.

Несмотря на то, что лето еще не закончилось, на западе страны уже выпал первый снег. Так, ивано-франковский тг-канал публикует видео, снятое в урочище Заросляк возле Говерлы.

РЕКЛАМА

В то же время горные спасатели Прикарпатья утверждали, что в урочище Заросляк были осадки в виде дождя и града. Утром там температура воздуха составляла +2 градуса.

А паблики Львовщины пишут о том, что снег шел и на Драгобрате.

 

РЕКЛАМА

Шел снег и на горе Поп Иван Черногррский. В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий и рекомендовали туристам перенести запланированные походы в горы на другое время.

Календарь магнитных бурь августа читайте на нашем сайте.

Фото горных спасателей Прикарпатья

РЕКЛАМА

124

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Восточный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года

Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа

Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

Хачапури пекутся на сухой сковороде, фото скриншот видео

Тесто мягкое, сыр тянется: хачапури за 15 мин — проще не бывает

Следующий материал
Новости партнеров