Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний

9:33 26 августа 2025
Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко

Экс-владелец обанкротившегося банка «Фортуна» и фигурант дела НАБУ о топливе Курченко помогает российским бизнесменам выходить из-под санкций и зарабатывать деньги на украинских ресурсах. Об этом сообщает политолог и партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Загородний нашел связь Тищенко с гражданином рф Игорем Наумцем, владельцем группы «Юнигран», которая в том числе добывала гранит в Коростышевском карьере.

Игоря Наумца СНБО давно лишило украинского паспорта и наложило санкции. Арест активов состоялся еще в 2022 году. «Интерфакс» тогда сообщал об аресте имущества этого российского бизнесмена, подозреваемого в незаконной добыче ископаемых в Украине и финансировании терроризма.

«Средства от полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и перечислялись в рф, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик «днр/лнр» — сообщали тогда в Офисе Генерального прокурора.

По информации Загороднего, Сергей Тищенко якобы предложил в обмен на половину активов Наумца возвращение последнему имущества и паспорта. Эта схема начала воплощаться в жизнь — главой наблюдательного совета компании Наумца был назначен родной брат Тищенко — Анатолий, в соответствии с решениями кипрских компаний, на действия которых наложены санкции решением СНБО. Группа привлекла и скандального судью Вовка, который снял арест с компании «Юнигран». Минюст, в свою очередь, принял беспрецедентное решение: отменить предыдущие нотариальные действия и, несмотря на аресты, наложенные судебными решениями, вернуть имущество подсанкционным компаниям.

