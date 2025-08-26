41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
Общество и люди

В Украине усилят контроль за льготниками: кого касается и в чем причина

12:59 26 августа 2025
Льготники обязаны ежемесячно перечислять помощь государства на оплату ЖКХ, фото из открытых источников

Льготников, получающих от государства средства на оплату коммунальных услуг, будут проверять.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13635, направленный на борьбу с ухудшением платежной дисциплины среди получателей льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Изменения будут касаться военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих льготы на оплату жилья и коммуналки.

Предполагается, что граждане, пользующиеся льготами (военнослужащий, ветеран, чернобылец и т. п.), обязаны ежемесячно направлять начисленные государством средства исключительно на оплату потребленных коммунальных услуг.

Ежегодно государство тратит по меньшей мере 40 млрд грн на поддержку граждан в сфере ЖКУ, пишет «На пенсии», ссылаясь на слова министра социальной политики Дениса Улютина.

Все выплаты проводятся адресно в денежной наличной форме через Пенсионный фонд. Но многие льготники направляют средства на другие нужды.

Задолженность льготников по ЖКУ уже превысила 817 млн грн. Наибольшие суммы долга приходятся на централизованное теплоснабжение — 302,7 млн грн (37,03%); поставку природного газа — 154,9 млн грн (18,9%); электроэнергию — 76,2 млн грн (9,3%).

Напомним, Кабмин расширил перечень лиц, имеющих право на льготную оплату коммуналки. Подробно об этом в нашем материале.

