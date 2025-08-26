- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
В Украине усилят контроль за льготниками: кого касается и в чем причина
Льготников, получающих от государства средства на оплату коммунальных услуг, будут проверять.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13635, направленный на борьбу с ухудшением платежной дисциплины среди получателей льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Изменения будут касаться военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих льготы на оплату жилья и коммуналки.
Предполагается, что граждане, пользующиеся льготами (военнослужащий, ветеран, чернобылец
Ежегодно государство тратит по меньшей мере 40 млрд грн на поддержку граждан в сфере ЖКУ, пишет «На пенсии», ссылаясь на слова министра социальной политики Дениса Улютина.
Все выплаты проводятся адресно в денежной наличной форме через Пенсионный фонд. Но многие льготники направляют средства на другие нужды.
Задолженность льготников по ЖКУ уже превысила 817 млн грн. Наибольшие суммы долга приходятся на централизованное теплоснабжение — 302,7 млн грн (37,03%); поставку природного газа — 154,9 млн грн (18,9%); электроэнергию — 76,2 млн грн (9,3%).
Напомним, Кабмин расширил перечень лиц, имеющих право на льготную оплату коммуналки. Подробно об этом в нашем материале.
