Руководство исправительной колонии на Харьковщине превратило заключенных в рабов: ГБР провело серию задержаний (фото, видео)

В Харьковской области ГБР задержало руководство исправительной колонии за издевательство над осужденными.

Речь идет об «Алексеевской исправительной колонии № 25», руководство которой принуждало заключенных к безвозмездной и сверхурочной работе, используя психологическое давление, запугивание и унижение.

По информации ГБР, руководство учреждения систематически оказывало незаконное влияние на осужденных.

Людей заставляли работать безвозмездно, в том числе сверхурочно, применяя шантаж, угрозы, оскорбления и другие унижения. Заключенных помещали в дисциплинарный изолятор или камерный тип.

25 августа 2025 года работники ГБР задержали пятерых должностных лиц, причастных к преступлению: руководителя и первого заместителя колонии, дежурного помощника руководителя, а также руководителя и оперуполномоченного оперативного отдела.

Им инкриминировано нарушение ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Полтавском СИЗО нашли пыточную для заключенных.

