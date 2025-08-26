- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
- 26.08 21:32 «Она хочет, чтобы ее лицо двигалось»: Мадонна приняла важное решение по совету своего парня Акима
- 26.08 21:03 Посадите эти растения после выкапывания лука: урожай гарантирован
- 26.08 20:34 «Мечтал построить для детей новое жилье в Виннице»: воин из Бахмута не перенес тяжелых ранений, полученных в бою
- 26.08 20:30 Пять суток полз к своим с перерезанным горлом: сержант Нацгвардии пережил пытки и казнь в российском плену под Покровском
- 26.08 20:07 Паста с креветками: сытное и оригинальное блюдо для всей семьи
- 26.08 19:51 Кабмин разрешил 18 — 22-летним украинцам выезд за границу во время военного положения
- 26.08 19:41 Не следует переоценивать влияние ATACMS и Storm Shadows на ход войны, — СМИ
- 26.08 19:38 Медсестра из Чугуева систематически грабила погибших воинов: прокуратура разоблачила схему
- 26.08 19:30 Сомнительные и похожие на целенаправленную пиар-кампанию: Кушнирук о призывах НБУ проверить репутацию Олега Гороховского
- 26.08 19:29 Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа
- 26.08 19:19 Зависит от мужчины: легендарный певец шокировал признанием
Руководство исправительной колонии на Харьковщине превратило заключенных в рабов: ГБР провело серию задержаний (фото, видео)
В Харьковской области ГБР задержало руководство исправительной колонии за издевательство над осужденными.
Речь идет об «Алексеевской исправительной колонии № 25», руководство которой принуждало заключенных к безвозмездной и сверхурочной работе, используя психологическое давление, запугивание и унижение.
По информации ГБР, руководство учреждения систематически оказывало незаконное влияние на осужденных.
Людей заставляли работать безвозмездно, в том числе сверхурочно, применяя шантаж, угрозы, оскорбления и другие унижения. Заключенных помещали в дисциплинарный изолятор или камерный тип.
25 августа 2025 года работники ГБР задержали пятерых должностных лиц, причастных к преступлению: руководителя и первого заместителя колонии, дежурного помощника руководителя, а также руководителя и оперуполномоченного оперативного отдела.
Им инкриминировано нарушение ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Полтавском СИЗО нашли пыточную для заключенных.246
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку
Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа