41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Руководство исправительной колонии на Харьковщине превратило заключенных в рабов: ГБР провело серию задержаний (фото, видео)

11:11 26 августа 2025
Руководство колонии заставляло заключенных безвозмездно и сверхурочно работать, фото ГБР

В Харьковской области ГБР задержало руководство исправительной колонии за издевательство над осужденными.

Речь идет об «Алексеевской исправительной колонии № 25», руководство которой принуждало заключенных к безвозмездной и сверхурочной работе, используя психологическое давление, запугивание и унижение.

По информации ГБР, руководство учреждения систематически оказывало незаконное влияние на осужденных.

Людей заставляли работать безвозмездно, в том числе сверхурочно, применяя шантаж, угрозы, оскорбления и другие унижения. Заключенных помещали в дисциплинарный изолятор или камерный тип.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

25 августа 2025 года работники ГБР задержали пятерых должностных лиц, причастных к преступлению: руководителя и первого заместителя колонии, дежурного помощника руководителя, а также руководителя и оперуполномоченного оперативного отдела.

Им инкриминировано нарушение ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Полтавском СИЗО нашли пыточную для заключенных.

246

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Комар, который сейчас служит в армии, рядом с найденным им кладом. Фото автора

Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку

Неделя с 25 по 31 августа станет важным рубежом в сфере финансов, фото из открытых источников

Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа

Судьи "МастерШеф"

Шоу, которое было испорчено: сеть отреагировала на новый сезон «МастерШеф»

Таро-прогноз на 27 августа. Фото - Pixabay

Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа

Следующий материал
Новости партнеров