Знатоки карт Таро, советовавшие некоторым из знаков Зодиака сегодня, 26 августа, сохранять душевное равновесие, принимать взвешенные решения и не действовать эмоционально, подготовили рекомендации и на завтра, 27 августа.

Овен — «Башня»

Таро-прогноз на завтра для Овнов предупреждает, что 27 августа может оказаться весьма неожиданным днем, пишет slovofraza.com. Ведь карта, выпавшая знаку обозначает разрушения, мешающие развитию и росту Овнов. На работе не исключены события, которые заставят знак переосмыслить стратегию, а в личной жизни — разговоры, способные многое прояснить.

Совет карты: не цепляйтесь за старое, даже если это будет болезненным — день несет освобождение пространства для нового.

Телец — «Император»

Таро-прогноз на завтра для Тельцов 27 августа рекомендует знаку брать инициативу в свои руки и показывать себя лидером. Так, в профессиональной сфере решения Тельцов могут стать направляющими для коллег, а близкие люди почувствуют поддержку и заботу знака. Однако Тельцам не следует быть особо авторитарными: ваше положение поможет укрепить твердость, сочетаемая с мудростью.

Совет карты: сила заключается не только во власти, но и в умении поддерживать.

Близнецы — «Звезда»

Таро-прогноз на завтра для Близнецов сулит знаку день, наполненный надеждой и вдохновением. С профессиональной точки зрения, это время подходит для постановки долгосрочных целей и поиска новых идей, а в личной жизни — для романтики и искренних разговоров. 27 августа Близнецам особенно важно доверять интуиции и угадывать знаки судьбы.

Совет карты: даже если результат пока не очевиден, вы движетесь в правильном направлении.

Рак — «Отшельник»

Таро-прогноз на завтра для Раков советует знаку уменьшить активность, сосредоточив свое внимание на самоанализе и внутреннем поиске. Так, на работе это может быть подготовка к внедрению новых этапов проекта, а в личной жизни — откровенный разговор с близким человеком или же уединение. Внутренний голос Раков подскажет, в каком направлении знаку следует двигаться дальше.

Совет карты: в этот день больше слушайте себя, чем других.

Лев — «Правосудие»

Таро-прогноз на завтра для Львов предупреждает знак о периоде, когда все его слова и поступки будут иметь последствия. 27 августа — день ответственности и чесности. В профессиональной сфере это благоприятное время для заключения соглашений и ведения переговоров, в личной — для откровенных бесед и прояснения спорных ситуаций, когда между двумя людьми не остается недомоловок.

Совет карты: справедливость начинается с честности перед самим собой.

Дева — «Колесо Фортуны»

Таро-прогноз на завтра для Дев предупреждает о дне, когда судьба готовит знаку неожиданный поворот, способный изменить привычный порядок вещей. На работе возможны изменения, которые откроют перед Девами новые перспективы, а в личной жизни — события или разговоры, способные изменить планы знака. При этом Девам стоит быть адаптивными и готовыми принять эти перемены.

Совет карты: даже если всё кажется непредсказуемым, это движение вперёд.

Весы — «Сила»

Таро-прогноз на завтра для Весов предупреждает знак о необходимости сохранять внутреннее равновесие. На работе не исключены ситуации, когда Весам придется быть настойчивыми и в то же время проявлять чудеса дипломатичности. В этот день не рекомендуется принимать эмоциональные решения, чего бы они не касались. Выдержка поможет знаку преодолеть все препяствия.

Совет карты: истинная сила — в умении управлять собой.

Скорпион — «Мир»

Таро-прогноз на завтра для Скорпионов обещает знаку день, наполненный ощущением успеха и гармонии. В профессиональной сфере 27 августа — благоприятный день для подведения итогов, а также для планирования новых целей, путешествий и расширения кругозора. Личная жизнь порадует знак стабильностью и доверительными отношениями.

Совет карты: важно сохранять благодарность за пройденный путь.

Стрелец — «Дьявол»

Таро-прогноз на завтра для Стрельцов предупреждает, что день может быть наполненным соблазнами, когда легко попасть в ловушку иллюзий. С такими вызовами знак может столкнуться как на работе, где стоит избегать сомнительных предложений и манипуляций, а также в личной жизни, не поддаваясь ревности и сохраняя честность с партнером. События дня могут подсказать Стрельцам, какие слабости мешают их развитию.

Совет карт: ваша сила в умении распознать и преодолеть свои слабости.

Козерог — «Императрица»

Таро-прогноз на завтра для Козерогов предполагает, что день пройдет под эгидой гармонии, заботы и тепла — выпавшая знаку карта символизирует плодородие, рост и способность создавать уют. Это время благоприятно для представителей знака, занимающихся творческими проектами или же связанными с развитием. В личной жизни у знака все обещает быть гармоничным и радостным. Немаловажными 27 августа будут дела, создающие дома атмосферу уюта.

Совет карты: умейте ценить красоту простых моментов.

Водолей — «Колесница»

Таро-прогноз на завтра для Водолеев предупреждает о дне, когда знаку придется уметь управлять ситуациями и преодолевать препятствия. Так, в профессиональной сфере от знака может потребоваться решительность и акитивность для решения задач, связанных с новыми проектами или командировками. 27 августа будет особенно важно сохранять баланс между эмоциями и разумом.

Совет карты: двигайтесь вперёд несмотря на препятствия.

Рыбы — «Справедливость»

Таро-прогноз на завтра для Рыб предупреждает знак о том, что 27 августа его ждет день объективности и честности, когда поступки будут особенно значимыми. В карьере этот день благоприятен для подписания документов или решения решения юридических вопросов. В личной жизни Рыбам важно говорить правду и избегать недомолвок. Проявив эти качества, знак сможет заслужить уважение и укрепить отношения.

Совет карты: умейте быть ответственным за свои слова и действия.

