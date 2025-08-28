Под завалами есть люди, они кричат о помощи: звезды отреагировали на ужасную ракетную атаку россиян

В ночь на 28 августа произошла очередная ракетно-дроновая атака россиян на Киев. Утром было известно о 14 погибших и 38 пострадавших. Поиски людей, оказавшихся под завалами жилого дома в столице, продолжаются. Украинские звезды отреагировали на своих страницах в социальной сети на очередную ужасную атаку россии, распространяя информацию о происходящем в Украине среди своих поклонников за рубежом.

Известно, что получила повреждения квартира журналистки проекта «Сніданок с 1+1» Кристины Буковец, которая находится в одном из пострадавших районов столицы. Кристина призналась, что проигнорировала тревогу и находилась во время удара по соседнему дому своей в квартире, в ванной комнате. Позже журналистка вышла в прямой эфир и показала последствия разрушений в жилом комплексе.

— У людей просто вылетели окна, — показала Кристина последствия атаки. — Сигнализация… Если бы я вышла на пять минут раньше «на включку», как это должно было быть, а не опаздывала, потому что летело все, что летело, и я собиралась в ванной, то вообще не хочу думать о том, что было бы…

Кристина показывает последствия атаки

Телеведущая Леся Никитюк, недавно впервые ставшая мамой показала фотографию из укрытия, где пряталась с маленьким ребенком.

Леся с младенцем провела ночь в укрытии

Утром ведущая уже была на съемках очередного шоу.

— Я надеюсь, что те программы, которые мы снимаем и они выйдут через месяц, тогда будет все хорошо и мы выиграем эту проклятую войну, — сказала Леся, показав, как готовится к работе.

Певец и актер Владимир Дантес выложил видео, сделанное утром после атаки, удивляясь происходящему вокруг.

«Сюрреализм, — написал Владимир. — Ужасная ночь, утро. Люди на пробежку выходят, с собаками гуляем… держимся».

Владимир Дантес утром после атаки врага

Видео с последствиями атаки поделились певец Святослав Вакарчук и шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

«Снова тяжелая ночь… снова погибшие… весь мир должен наконец открыть глаза и увидеть раскрытую пасть российского терроризма…» — написал лидер группы «Океан Эльзы».

«Очень тяжелая ночь для Киева, — поделился информацией на английском языке Эктор. — Число погибших возросло до 10, а раненых — до 45. Прямым попаданием уничтожена часть 5-этажки, под завалами есть люди, они кричат о помощи.

Повреждены многоэтажки, частные дома, парковка, детский сад, ТЦ и офисы. Разрушения масштабные".

Известная певица Наталья Могилевская тоже отреагировали на очередную ужасную атаку россии.

Певец и военный Михаил Крупин добавил на своей странице, что нет НЕвиновных россиян и выложил фотографию разбитого жилого дома.

«Это сделали россияне, — написал он. — 12 погибших, среди них трое детей».

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» звезда сериалов рассказала об испытаниях во время большой войны.

