«Я пыталась устроиться даже упаковщицей»: звезда сериала «Коп з минулого» Александра Эпштейн о пережитом во время большой войны
Популярная актриса Александра Эпштейн признается, что большая война полностью изменила ее жизнь. Она переехала из Киева в Днепр, осталась без работы, пережила депрессию и поступила на службу в театр. Съемки в сериале «Коп з минулого» (ICTV2) Александра называет отдушиной и добавляет, что в пятом сезоне героиня, которую она уже давно играет, поразила даже ее.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Александра Эпштейн рассказала о самых тяжелых временах, безработице и своей большой мечте.
«Сил что-то делать просто не было»
— Это уже будет пятый сезон сериала «Коп з минулого», в котором я играю владелицу бара по имени Сашка, — рассказывает Александра. — От сезона к сезону можно видеть, как она эволюционирует, становится другой не только внешне, но и внутренне. Иногда я даже сама не понимала, почему так, но в этом и интерес.
— Съемки закончились в начале лета, как вам работалось в условиях войны?
— Было сложно, но работала «магия кино». Я приходила на площадку после тяжелой ночи, но как только попадаешь в этот мир, усталость исчезает. Люди вокруг заряжали друг друга, только глоток кофе — и вперед.
— В начале вторжения многие актеры потеряли надежду на возобновление работы.
— Я тогда думала о себе, чем могу быть полезной. Сил что-либо делать просто не было, это был сплошной шок. Мне помогали разговоры с близкими, я много читала, общалась с коллегами. Тогда пришло понимание, что, несмотря на ужасы, наша профессия нужна.
«Помню состояние шока, опустошения и непонимания»
— Где вы встретили полномасштабное вторжение?
— В Днепре. По сравнению с Киевом там поначалу было тише. Помню состояние шока, опустошения и непонимания, что происходит. Тогда я еще жила в Киеве, быстро туда вернулась, забрала вещи и — в Днепр, к родным. На полгода мне удалось устроиться на работу в театр Драмиком в Днепре. Но настоящее вдохновение и поддержку я получила в театре GlumArt, где познакомилась с направлением физического театра, и мы сделали театрально-цирковое представление «Гола». Тогда я впервые попробовала «летать». До того момента не имела никакого отношения к цирковому искусству. Мы тренировались летать на ремнях. Первый раз это очень больно — нагрузка на руки, ноги. Но то ощущение, когда «летишь», ни с чем нельзя сравнить. Это меня развивало и вернуло в профессию.
— Не было мыслей уехать за границу?
— Не было в начале вторжения, нет и сейчас. Даже отдыхать не хочу за границей. Хочу быть здесь. А об отдыхе подумаю чуть позже.
— Несмотря на опасность жизни в Днепре…
— Сейчас она повсюду. Да, в Днепре стало сложнее, чем в начале вторжения. Но я рядом с близкими, и для меня важно, чтобы они сохраняли покой. Мне так лучше. Раньше мы не всегда спускались в укрытие, сейчас не пренебрегаем тревогой и идем в убежище. Страшнее всего, когда «Шахед» заходит на цель. Звук ни с чем не спутать. У нас был прилет почти в соседний двор.
Читайте также: «После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
— Днепр изменился?
— Есть разрушения, к сожалению, как и во многих городах Украины. Хотя иногда мне кажется, что войны как будто нет: работают заведения, люди гуляют, смеются. Но потом понимаешь, что они просто хотят отвлечься морально.
«Другого варианта у нас нет»
— Бывает, что и вас накрывает депрессия?
— Чаще всего депрессивные моменты у меня были связаны с тем, что я не могла найти работу. Был период, когда мне было очень плохо. Я пыталась устроиться даже упаковщицей — и меня не взяли! Опыт собеседований на разные вакансии у меня немалый. Но теперь речь идет исключительно о творческой профессии, потому что именно этим я владею.
— Что изменила для вас война?
— Должен был запуститься большой проект, на который меня утвердили 19 февраля 2022 года. 1 марта был бы первый съемочный день. Должны были начаться съемки сезона «Коп з минулого». Была запланирована важная поездка. Жизнь была насыщенной, и я понимала, что будет дальше. В один день всё это изменилось. Произошло переосмысление: кто ты, зачем и почему. Изменилось мировоззрение, отношение к вещам. Все мы очень сильно повзрослели. Мы стараемся пробовать жить, но так, как раньше, не выходит. Я сейчас не могу вести социальные сети: просто очень много потерь и боли происходит вокруг и выкладывать что-то веселое нет сил.
— Думали о жизни после войны?
— Первое, что я сделаю, обниму родных и поблагодарю, что они живы. С потерей отца поняла, насколько важно вовремя что-то сказать, поговорить о важных вещах. А Победа точно будет, потому что другого варианта у нас нет.
