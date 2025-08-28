41.04 / 41.53 47.81 / 48.45
Украинский военный корабль поражен российским дроном на Дунае: есть погибший

15:22 28 августа 2025
Корабль введен в состав украинского флота в 2021 году, фото интернет

В четверг, 28 августа, во время массированной комбинированной атаки на Украину российские войска поразили один из украинских военных кораблей. Один член экипажа погиб, несколько ранены.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает «Укринформ».

«Об информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены», — цитирует издание Плетенчука.

В то же время российское минобороны по поводу поражения украинского корабля отчиталось так: «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье Дуная нанесено поражение среднему разведывательному кораблю „Симферополь“ ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул».

«Симферополь» — разведывательный корабль Военно-морских Сил Украины. Средний разведывательный корабль проекта «Лагуна» (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЭМ). Построен на заводе «Кузница на Рыбальском». Спущен на воду 23 апреля 2019 года. Введен в состав флота в 2021 году.

Напомним, 28 августа в Азовском море украинские разведчики поразили малый ракетный корабль россиян проекта «буян-м», являющийся носителем ракет типа «Калибр».

