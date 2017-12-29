Родственник погибшего в Луганском аэропорту десантника служит в "ЧВК Вагнера" - СБУ

Среди десантников, погибших в Луганском аэропорту в 2014 году при катастрофе самолета Ил-76, был родственник наемника российской частной военной компании Вагнера. А у украинской спецслужбы есть документальная информация, что часть «вагнеровцев» почти ежедневно летом того года обстреливали Луганский аэропорт. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Вы помните сбитый Ил-76 над Луганским аэропортом в июне 2014 года, когда погибло 40 десантников и девять членов экипажа? Среди погибших был и командир отделения 25-й Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцов — предатель Украины из Севастополя, проходит службу в „ЧВК Вагнера“ и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184», — сказал руководитель украинской спецслужбы.

По словам Грицака, СБУ продолжает работу по установлению причастности членов «ЧВК Вагнера» к военным преступлениям на территории Украины и других государств. «На сегодняшний день нами установлено уже более двух тысяч человек из частной военной компании», -- уточнил он.

Напомним, осенью этого года Апелляционный суд Днепропетровской области передал в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел дело группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого, которого обвиняют в убийстве 49 украинских военных на борту самолета Ил-76.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины установила личности 1587 наемников российской частной военной кампании «Вагнера», участвовавших в конфликте на Донбассе. Впервые их участие было зафиксировано 29 мая 2014 года.