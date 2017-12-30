Исчезновение женщины в Киеве: в соцсети кто-то стер все сообщения пропавшей

В деле об исчезновении сестры жертвы резонансного ДТП Ирины Ноздровской вскрылись новые детали. Кто-то стер все сообщения женщины в «Фейсбуке», поэтому установить, с кем она переписывалась накануне, невозможно. А еще объявился человек, который представился дальним родственником исчезнувшей. Он заявил весьма странные вещи. А за инициатором поисков Ирины ведется слежка.

Как сообщали «ФАКТЫ», Ирина Ноздровская пропала вчера вечером. Ирина — родная сестра погибшей в ДТП Светланы Сапатинской, которую два года назад насмерть сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского районного суда. Ирина добилась наказания для убийцы своей сестры и на днях сделала все для того, чтобы виновник аварии не попал под закон «Об амнистии». А через полтора дня исчезла.

- Ирина обратилась ко мне за помощью пять дней назад. Попросила помочь в юридических вопросах, — рассказал «ФАКТАМ» киевлянин Андрей Хилько, который сейчас занимается поисками женщины. — Речь как раз шла о деле о смертельном ДТП, в котором погибла ее сестра. «Все разваливается, — жаловалась Ирина. — Они договариваются во всех инстанциях, дают взятки». Я ее консультировал, мы вместе выработали стратегию. В среду, 27 декабря, был апелляционный суд. Виновник хотел попасть под закон «Об амнистии», но ему отказали.

- Ирина — юрист?

- Да, причем квалифицированный. Она училась в Академии МВД Украины.

— Она говорила вам об угрозах?

- Да. Сказала, что это началось еще два года назад, сразу после гибели сестры. Ей писали различные смс-ки, звонили с угрозами. На суде родственники убийцы прямо говорили — мол, мы с тобой расправимся. 27 декабря в суде был человек, которого я считаю подозреваемым. Он угрожал Ирине и журналисту телеканала «Украина». Он на суде был просто слушателем, пришел со стороны убийцы. Я уже отправил документы в суд, чтобы там на основании уголовного производства предоставили видеоматериалы и выписку из журнала с фамилиями присутствующих в зале заседания. Мы его идентифицируем.

В последнее время угрозы в адрес Ирины участились. За день до суда мы с Ирой встречались в «Глобусе». Я два часа уговаривал ее переехать в Киев: оставаться в селе, где живут родные и друзья убийцы, было небезопасно. Ира обещала подумать, но так и не решилась. А на суде заявила убийце что сделает все, чтобы он понес наказание. Она не боялась, хотя ей было чего опасаться.

— Где ее видели последний раз?

— Сейчас полицейские это устанавливают. Есть достоверная информация, что один ее телефон исчез в правительственном квартале, а второй возле станции метро «Петровка». Об исчезновении Иры мне вчера в семь часов вечера сообщила ее дочь Настя. Я начал ей звонить, но телефон был вне зоны доступа. В 19:36 пришло сообщение, что на появилась на связи. Но я так и не дозвонился. В Viber почему-то сказано, что последний раз Ира была в сети 13 декабря. Хотя несколько дней назад мы с ней переписывались в Viber. Это очень странно. Не исключено, что кто-то использовал ее компьютер и телефон.

— С кем она в последнее время переписывалась? Возможно, накануне ей кто-то назначил встречу?

— Я пытался это выяснить. Но тут начали происходить еще более странные вещи. Сегодня мы договорились встретиться с 18-летней дочкой Иры Настей. Настя должна была привезти Ирин ноутбук. Но Настя приехала не сама — ее привез какой-то мужчина. На мой вопрос, кто он, он грубо ответил: «А вам какая разница?» А потом сказал: «Я дальний родственник». Он заявил, что уже заходил в ноутбук Ирины, но ничего не нашел, потому что все ее сообщения удалены. «Не может быть! — говорю. — С чего бы она удаляла все сообщения?» «Значит кто-то узнал пароль и удалил», — ответил «дальний родственник». Настя молчала, опустив глаза. Потом этот мужчина заявил: «Мы решили, что снимаем все обвинения с того водителя. У нас к ним претензий больше нет». Эти слова повергли меня в ступор. Ира не раз говорила, что сделает все, чтобы наказать убийцу сестры. А тут Ира пропадает и появляется человек, который говорит, что у них нет к водителю никаких претензий!

У управление полиции мы поехали вместе. Но когда этот мужчина заметил в здании полиции камеры видеонаблюдения, он тут же вышел на улицу. Я еще раз спросил у Насти, кто это. Она, не глядя мне в глаза, повторила: «Дальний родственник» и больше не ответила ни на один мой вопрос.

Когда я вышел из Печерского управления полиции, заметил за собой слежку. За мной шел мужчина в черной одежде с сумкой через плечо. Когда я переходил дорогу, заметил, что он меня фотографирует. Я быстро сел в такси и поехал к Главпочтамту. Но вскоре этот человек тоже там появился — он ехал за мной следом. Возле Главпочтамта меня ждал знакомый журналист. Когда мы вместе подошли к этому человеку, он убежал.