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В США сорван джек-пот в размере 570 миллионов долларов

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

07.01.2018 16:49 307

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В субботу, 6 января, состоялся розыгрыш очередного тиража популярной американской лотереи Powerball. Кто-то в штате Нью-Гемпшир сорвал джек-пот в размере 570 миллионов долларов!

Известно, что счастливый билет был приобретен в городе Мерримак в магазине Reeds Ferry Market. Владелец магазина получит от Powerball премию в размере 75 тысяч долларов.

Кто сорвал джек-пот, пока не известно. Этот человек может разбить всю сумму на 30 ежегодных выплат и тогда получит практически полностью 570 миллионов долларов. Если же он выберет единовременную выплату, то ему достанется около 300 миллионов долларов.

Напомним, 5 января, в США был сорван джек-пот в размере 450 миллионов долларов в лотерее Mega Millions.

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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

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