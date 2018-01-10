В Харькове вынесен приговор онкологу, который с помощью смертельной инъекции убил зятя

В Харькове огласили приговор 60-летнему врачу-онкологу, который решил избавиться от своего зятя необычным способом. Об этом «ФАКТАМ» сообщила сотрудник пресс-службы областной прокуратуры Харькова Ольга Дутова:

«У врача был давний конфликт с зятем. К тому же дочка постоянно ссорилась с мужем и даже собиралась с ним развестись. Дождавшись, когда дома никого не будет, врач открыл своим ключом квартиру, где проживала дочка с мужем, переоделся в рабочую одежду и прошел к гаражу, поджидая зятя.

Когда тот вышел из машины, врач уколол его в ногу шприцем. Мужчине стало плохо, он упал, но еще некоторое время был жив. Даже успел позвонить брату и сообщить, что на него напал тесть.

Через несколько минут зять скончался, а тесть, чтобы скрыть следы преступления, оттащил тело в безлюдное плохо освещенное место.

Как установили эксперты, причиной смерти 40-летнего мужчины могла стать сердечно-легочная недостаточность, вызванная инъекцией лекарственного препарата, похожего на «Ардуан», который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание. Если после введения препарата пациента не подключить к аппарату искусственного дыхания, человек умирает. Об этом хорошо знал тесть покойного — практикующий врач-онколог. У него также был доступ к данному медицинскому препарату.

На суде онколог свою вину не признал. Сказал, что зятя убивать не хотел, а просто защищался, когда тот стал угрожать ему пистолетом. Да и в шприце у него якобы был «всего-навсего» крысиный яд.

Прокуратура просила для онколога 13 лет лишения свободы, однако 10 января суд приговорил убийцу к десяти годам", — рассказала Ольга Дутова.

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