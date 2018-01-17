В Украине запретили к показу российский фильм "Матильда"

Член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов заявил, что скандально известный российский фильм «Матильда» запретили к прокату в Украине. Причиной этого стало участие в производстве ленты музыканта, который находится в «черном списке».

«Вот сейчас мы не разрешили прокат „Матильды“ по формальным критериям. Там музыкант, который все делал, в „черном списке“. Наши зрители могут спросить: „Как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете“. А в ответ я могу сказать: „Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты“. Эти люди из „черного списка“ — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», — цитирует Капранова ТСН.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России против ленты больше всего выступала бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками.

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